Sara Croce continua a far impazzire i followers con scatti strepitosi: la showgirl ha pubblicato una foto con fondoschiena illegale in primissimo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce è una donna dotata di grande fascino e di una bellezza straordinaria. La classe 1998, fino ad oggi, ha costruito la sua carriera in ruoli in cui l’avvenenza è l’arma principale: non a caso in questi anni è stata ‘Madre Natura’ per ‘Ciao Darwin’ e la ‘Bonas’ per ‘Avanti un altro’. La nativa di Garlasco ama pubblicare scatti infuocati sul web, mostrando a tutta la platea di followers il suo fisico esplosivo e le sue curve bollenti.

Sara, anche oggi, ha deliziato tutti con una foto favolosa. La 22enne, nonostante sia dolcemente tra le braccia del suo fidanzato, piazza in primo piano il suo fondoschiena illegale. Il costumino striminzito a perizoma mette decisamente in risalto le sue forme sinuose. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Sara Croce, abbracci infuocati: fondoschiena spaziale in primo piano