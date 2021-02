L’attrice Serena Autieri è alle prese con i festeggiamenti per San Valentino: il bellissimo spettacolo in accappatoio.

Per festeggiare la festa degli innamorati, meglio nota come il giorno di San Valentino, l’attrice e conduttrice di origini napoletane, Serena Autieri, ha deciso di trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza. Approfittando probabilmente di una bella nevicata per restare a letto più del dovuto si improvvisa nel godere di una colazione da sogno. Scopriamo i dettagli più avanti.

Leggi anche —>>> Serena Autieri e un sorriso che ammalia, amabile e sensuale – FOTO

Serena Autieri: un San Valentino indimenticabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

Potrebbe interessarti anche —>>> Serena Autieri, lo splendido dettaglio che fa impazzire il web – FOTO

Non ci sono dubbi sul fatto che il San Valentino di quest’anno non possa essere uno dei più memorabili per Serena. Immortalata in un’istantanea pubblicata sul suo profilo Instagram soltanto pochi minuti fa, appare graziosamente adagiata sul letto matrimoniale, con le braccia dietro la schiena ed un sorriso meraviglioso. Accappatoio, relax e colazione a letto in quel di Puglia sembra essere il mix perfetto per la felicità.

Gli ammiratori di Serena non possono che essere d’accordo con tanto entusiasmo ed accogliere i semplici ma funzionali auguri dell’attrice, con tanto di cuoricino anticonformista al suo interno, e trascritti nell’apposita didascalia allo scatto: “Buon San Valentino❤“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

Al di là di condividere l’astuta idea sui social durante la mattinata Serena dovrà accogliere anche i molteplici complimenti ricevuti in seguito alla condivisione favoleggiante. Inoltre come testimoniano le sue storie anche prima di questa ricca pausa il suo umore godeva di un’immensa serenità, basti osservarla cantare gioiosamente le note di Nada in camerino.