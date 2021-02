Sonia Bruganelli, il messaggio per il suo Paolo. Parole dolcissime – FOTO

Sonia Bruganelli rivolge un pensiero dolcissimo al marito Paolo Bonolis, per la sua partecipazione a C’è Posta per Te. Nello show di Canale 5, lacrime e tante risate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Il ritorno di Paolo Bonolis sul piccolo schermo viene accolto da mille ovazioni. A partire dal pubblico nello studio di C’è Posta per te, fino ai social. Ma il commento più dolce resta sempre quello della moglie, Sonia Bruganelli. L’amato conduttore romano è ospite dello show di Maria De Filippi per incontrare una famiglia di Bellaria, in provincia di Rimini.

La loro è una storia strappalacrime: dopo la morte del padre, mamma Francesca deve fare mille sacrifici per crescere i tre figli Domenica, Anna e Luigi. Loro vogliono ringraziarla e ridarle il sorriso, con l’aiuto di Bonolis. Il conduttore, visibilmente commosso dalla loro vicenda, dà il meglio di sè per intrattenere e confortare la famiglia. E arriva anche il super regalo: una crociera per tutti e quattro.

LEGGI ANCHE -> C’è Posta Per Te, il sostegno della Pellegrini ad una tragedia familiare

Sonia Bruganelli e la dichiarazione a Paolo Bonolis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

LEGGI ANCHE -> C’è posta per te, la serataccia per Maria De Filippi: tutto bloccato

Una mezz’ora di puro show televisivo, come solo Bonolis sa fare. La bravura del mattatore non passa inosservata e i telespettatori commentano entusiasti sui social. “È riuscito in una situazione così dolorosa a far sorridere. A lui l’applauso più grande“, scrive una fan su Instagram. “Grande personalità. Riesci sempre a farci sorridere, e ci regali tanta leggerezza piena di umanità” replica un altro follower. “Paolo è un grande, vorrei vederlo più spesso in Tv. Uno dei pochissimi se non l’unico che è davvero capace in quello che fa, senza essere mai banale. Non ce n’è per nessuno, mi dispiace!”, commenta un’altra utente.

Ma il messaggio più significativo è quello di Sonia Bruganelli. La moglie dello showman gli dedica una foto sul suo profilo Instagram e scrive: “Fai sempre la differenza ed io sono fiera di te“. Una frase che dimostra tutto l’amore che unisce la coppia da oltre vent’anni. L’imprenditrice romana infatti non ha mai nascosto l’orgoglio e la stima verso il padre dei suoi tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Una famiglia unitissima per merito proprio di Sonia, che ha saputo legare anche con i figli nati dal primo matrimonio di Bonolis, Stefano e Martina. “Sonia non ha mai mancato di connettere questi due mondi. – ha confessato il conduttore – L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato“.