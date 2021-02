Il corpo di un bambino di soli 12 anni è stato rinvenuto mutilato nei pressi di un cimitero: polizia crede si sia trattato di un rituale.

Macabro ritrovamento quello effettuato dalla polizia nella serata di venerdì. Il corpo mutilato di un bambino di soli 12 anni è stato rinvenuto nei pressi di un cimitero. Immediatamente sono scattate le indagini per individuare i colpevoli del brutale crimine. Secondo gli inquirenti potrebbe essersi trattato di un rituale considerato il vilipendio del corpo ed il luogo dove è stato rinvenuto.

Sudafrica, corpo mutilato di un bambino di 12 trovato nei pressi di un cimitero: ipotesi omicidio rituale

Venerdì 12 febbraio, il corpo mutilato del 12enne è stato rinvenuto nei pressi del cimitero di Makgofe fuori Polokwane, cittadina del Sudafrica sita nella regione del Limpopo. A dirigere le indagini, il commissario provinciale della Polizia Sudafricana, il tenente generale Nneke Ledwaba. Quest’ultimo, riporta la redazione di Eyewitness News, avrebbe immediatamente fatto partire la caccia all’uomo sia nel villaggio che estendendo le ricerche in tutto il distretto.

A scoprire il cadavere sarebbe stata una donna che si trovava di passaggio. Avvertita immediatamente la polizia, numerosi agenti si sarebbero precipitati sul posto per cercare di comprendere quanto fosse accaduto. La scena, riferisce Eyewitness, sarebbe stata agghiacciante. Gli agenti, dinnanzi ai loro occhi avrebbero avuto un corpo privo di vita, lacerato e con alcune parti mancanti.

Secondo una prima ipotesi avanzata dalla polizia è possibile che il bambino sia stato aggredito nella serata di giovedì, quando l’ultima volta è stato vista dalla sua famiglia allontanarsi per andare ad espletare i propri bisogni. Per gli inquirenti, la sua morte potrebbe essere correlata ad un rituale. Ad ora non sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati alcun nome: chiunque fosse a conoscenza di qualche dettaglio utile è stato invitato a farsi avanti e contattare la polizia.

Quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità, soprattutto a causa dell’efferatezza del delitto. Pochi giorni prima un altro crimine aveva travolto la regione: una ragazza di 13 anni era stata trovata morta in un cespuglio. Per il suo omicidio è comparso in tribunale un uomo. La bambina si trovava nella bassa vegetazione con le mani legate e pare sia stata strangolata.

La polizia ha dichiarato che il sospetto era un residente della zona. Proseguono anche per questo caso le indagini.

