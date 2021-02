Test Psicologico: scegli un cerchio e scopri i tuoi problemi d’amore

Questo test psicologico rivelerà qual’è la causa dei vostri problemi in amore: basta scegliere uno dei cerchi raffigurati.

Avete mai avuto l’impressione che nonostante tutti i vostri buoni propositi ci sia sempre qualcosa che sembra non andare per il verso giusto? Cercate di scoprire quali siano le vostre mancanze in amore ma non riuscite proprio a vederle? Avete sempre sognato una lunga storia d’amore ma le vostro non durano più di poche settimane? Ecco, questo semplice ed intuitivo Test Psicologico rivelerà al posto vostro quali sono le vere cause dei vostri problemi d’amore.

Test Psicologico, scegli uno dei cerchi e risolvi l’enigma d’amore

Vi basterà osservare l’immagine allegata in alto e scegliere uno dei sei cerchi presenti in essa per scoprire la verità sul rapporto con voi stessi e con il vostro partner. Perciò prendete un bel respiro e scegliere senza fretta. Di seguito saranno illustrate le differenti soluzioni.

Il primo cerchio, più scuro e compatto, indica una personalità timorosa, schiva ed attenta ai passi falsi. Ecco forse è il caso di lasciarsi un po’ andare, dimenticare le delusioni del passato soltanto così potrete guardare con occhi nuovi alle occasioni future.

Il secondo cerchio, invece, che sembra essere diviso a metà rappresenta la vostra personalità in amore: per voi o è bianco o nero, profondamente legati ad un alone di mistero come se fosse il vostro cappotto preferito… Dovreste fare una maggiore attenzione al vostro equilibrio, tant’è che la vostra tendenza a non accontentarvi mai potrebbe continuare a farvelo perdere costantemente.

Terzo cerchio, avete un solo obiettivo: la stabilità. Mentre continuate ad essere alla ricerca della vostra anima gemella, e prima ancora di volervi legare a lei, imparate a confrontarvi e ad affrontare le vostre debolezze.

Quarto cerchio: tutto il contrario, cerchi l’avventura, sei uno spirito libero. Attenzione forse prima di agire dovresti riflettere un pò di più. Quinto cerchio: emotività ed altruismo, i vostri pensieri sono sempre lo specchio di chi vi circonda. Dovreste pensare più a voi stessi per infondere sicurezza nel parterre. Sesto cerchio: insensibili e razionali, non permettere un passo falso, e se sia proprio lì il vostro amore da favola?