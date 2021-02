Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi scrive un’inaspettata lettera d’amore a San Valentino. Sono oramai cinque mesi che il ragazzo è chiuso nella casa più spiata d’Italia

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti preferiti della casa del Grande Fratello Vip. Nel corso di questi cinque mesi ha avuto modo di raccontarsi tanto, di aprirsi, di farsi conoscere e di narrare la sua storia, di parlare dei suoi amori, della sua famiglia e delle sue amicizie. In particolar modo ha raccontato della sua amicizia con Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: i due si sono conosciuti durante il periodo della scuola e da allora non si sono più lasciati, rimanendo amici per dieci lunghi anni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Tommaso Zorzi scrive una lettera d’amore per San Valentino ad Aurora Ramazzotti

Tommaso che scrive ad Aurora, facendo il primo passo, è la coda più dolce che vedrete oggi.#tzvip pic.twitter.com/xQZQ8bjvjl — Vita di Ci (@vitadici) February 14, 2021

Aurora e Tommaso hanno litigato la scorsa estate perché lei diede buca a lui per una vacanza e da allora hanno discusso pesantemente, arrivando al punto di rottura. Nella casa Tommaso si è molto pentito di come ha trattato la sua amica e ha cominciato a sentire fortemente la sua mancanza, ha chiesto scusa all’amica e ha deciso di farlo di persona quando uscirà dal programma, nella speranza che lei lo perdoni. Qualche settimana fa le ha preparato una torta di compleanno e, oggi, le ha scritto una lettera in occasione di San Valentino.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Se fossimo stati insieme oggi, ti avrei telefonato per lamentarmi dell’ennesimo caso umano” ha cominciato così la lettera Tommaso, per poi dedicarle parole d’amore.