Uomini e Donne, Gemma Galgani infuriata per delle foto osé del cavaliere Maurizio

Gemma Galgani, la dama piemontese protagonista di “Uomini e Donne Over” di Maria De Filippi, continua ad incantare, o far parlare di sé, il parterre del programma ormai da 10 anni senza ancora aver trovato la sua anima gemella.

Ieri in programma l’ennesima scenata davanti il suo nuovo corteggiatore Maurizio Peduzzi. Per lei, dopo la fine della storia con il mantovano Maurizio Guerci, si sono aperte le porte per la conoscenza di altri di Maurizio con cui al momento si sta frequentando con assiduità per una conoscenza reciproca.

L’uomo qualche settimana fa si era presentato e fatto ben conoscere come appassionatissimo di poesia che spesso ha anche voluto regalare a Gemma in studio oppure agli altri ospiti presenti. Nell’ultima puntata invece messa in onda venerdì pomeriggio abbiamo avuto modo di conoscere un Maurizio decisamente più hot.

Gemma Galgani sotto choc, Tina e Gianni chiedono spiegazioni a Maurizio

Gemma è entrata in studio allarmata perché lui le aveva inviato alcune foto molto osé di lui, pensando che le sarebbero interessate di più delle solite poesie. “Mi hai mandato questa foto scrivendo che potevi competere con un 40enne. Cosa volevi dimostrare? Tu avrai pensato che ero più interessata a queste fotografie qui audaci piuttosto che alle poesie. Ma come ti sei permesso?“, ha sbottato Gemma davanti a tutti.

L’uomo si è giustificato dicendo che le sue erano solo una provocazione innocua ad una frase di Gemma, “Erano solo delle poesie”. Lui le ha voluto dimostrare che è anche una persona fisica con quegli scatti di lui che però non avevano nulla di offensivo o volgare.

Tina e Gianni hanno chiesto che venissero mostrate in pubblico ma i due interessati si sono rifiutati, anche se poi si è scoperto che le stesse foto che Maurizio ha inviato a Gemma erano state pubblicate anche nel suo profilo social.