Verissimo. Melissa Satta e la fine del matrimonio: “Vorrei un altro figlio”

Melissa Satta è stata ospite del talk show di Canale 5, Verissimo. Ha raccontato la fine del suo matrimonio e la voglia di rifarsi una famiglia

Nel Dicembre 2020, come un fulmine a ciel sereno, Melissa Satta e il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boateng, hanno scatenato la tempesta del gossip annunciando tramite i rispettivi canali social la fine del loro rapporto. “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità” – hanno scritto su un post presente sulla piattaforma Instagram.

A distanza di due mesi, l’ex velina di Striscia la Notizia si racconta in un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin durante il talk show del sabato pomeriggio, Verissimo. Il termine del loro matrimonio non significa la perdita dell’affetto e della stima l’uno per l’altra. Melissa Satta confessa che è sicuramente stato un periodo doloroso ma non rinnega nulla di quanto ha vissuto. Ha dichiarato: “Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada”.

Entrambi non si dicono addio, rimangono fedeli alla promessa di restare uniti nel reciproco rispetto per essere i genitori migliori del piccolo Maddox, figlio avuto nel 2014. A quanto pare, dunque, i rapporti tra i due sono pacifici, rappresentando un grande esempio per molti. L’amore può finire ma amicizia e supporto possono continuare a vivere.

Melissa Satta a Verissimo: “Sogno una nuova famiglia”

Il piccolo Maddox, 7 anni il prossimo aprile, inizialmente non ha preso bene la separazione dei genitori. Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono stati abilissimi a non fargli vivere l’esperienza come un trauma. “Ne abbiamo parlato anche con lui” – dice la showgirl – “Abbiamo affrontato la questione come un gioco. All’inizio è stato difficile ma ora vede tutto come un fatto normale”.

I paparazzi adesso sono scatenati più che mai, è caccia aperta ai nuovi flirt dell’ex velina. Le è stata attribuita di recente una storia con un uomo sposato. Melissa Satta non ha particolarmente gradito l’allusione. Accetta che, essendo un personaggio pubblico, incorra in pettegolezzi ma ci sono limiti da rispettare. “Non capisco perchè bisogna infangare e rovinare la vita delle persone. Non mi piace che mi vengano associati uomini quando non ci sono prove. Si danneggiano anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero”.

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono stati insieme poco meno di 10 anni, si sono sposati il 25 giugno 2016 a Porto Cervo. I due hanno attraversato una piccola crisi nel gennaio 2019, all’epoca superata; purtroppo quella definitiva ha sancito il loro reciproco addio. Adesso la Satta è intenzionata a riprendere le redini della sua vita e ha le idee chiare sul futuro, vuole dare una svolta. Ha detto davanti alle telecamere di Verissimo: “Voglio essere me stessa. Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà”.