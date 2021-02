La favolosa giornalista, conduttrice televisiva e attrice italiana pubblica una foto scattata in uno studio televisivo: eccola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

La Gentili indossa una camicetta bianca, inserita all’interno di un’aderente gonna nera: look abbinato ai tacchi a spillo bianchi.

I capelli di Veronica sono mossi e la sua posizione è molto sexy: incrocia le gambe seduta su una sedia.

Il post è stato un successo: più di 3.000 mi piace e 130 commenti, in un’ora soltanto!

Tra i messaggi degli utenti, leggiamo tantissimi complimenti, ad esempio: “Wow“, “Che bella!“, “Sempre bellissima, scarpe fantastiche“, oppure “Divina!!“.

LEGGI ANCHE >>> Veronica Gentili, selfie versione “french mood”. Sguardo ipnotico e sensuale – FOTO

Un po’ di Veronica Gentili: “Ho una sorta di misantropia!“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

LEGGI ANCHE >>> Veronica Gentili, senza filtri: outfit impeccabile e sguardo che strega – FOTO

Durante una delle sue interviste, Veronica racconta un po’ di sé al pubblico che la segue: “Io sono la piccola di casa. Ho una sorella che ha 12 anni più di me e un fratello ben 17. Quindi, un po’ per questo e un po’ per natura, per indole se vogliamo, sono stata sempre molto più grande in termini di senso di responsabilità. Paradossalmente la spensieratezza l’ho trovata da adulta. Caratterialmente, nel periodo dell’adolescenza, ero super socievole, stavo sempre in mezzo agli altri“.

E ancora: “Ho fatto il liceo classico con una strenua passione per il greco, e sono stata sempre convinta che le traduzioni di greco formano il cervello di una persona. Ti allenano alle difficoltà“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Infine aggiunge: “Oggi ho una sorta di misantropia. Divano e film con i miei gatti. C’è stato un ribaltamento“.