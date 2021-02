Ditelo su WhatsApp! Le migliori idee per augurare buon San Valentino

Oggi è il 14 Febbraio: è la Festa degli innamorati. Volete augurare un felice San Valentino in maniera originale su Whatsapp? Seguite i nostri consigli

Il 14 Febbraio 2021 sicuramente sarà il giorno di San Valentino più inusuale della storia. A causa della pandemia da Coronavirus sono da dimenticare le cenette romantiche a lume di candela in qualche ristorante d’atmosfera. Niente film strappalacrime al cinema condividendo un sacchetto di pop corn. Nessuna passeggiata mano nella mano in tarda serata con la luna a fare da solenne testimone.

Le idee per poter celebrare questo giorno speciale con il vostro/a amato/a non mancheranno; anzi, le difficoltà potrebbero far venire fuori tutta la vostra vena creativa. L’amore è una dimostrazione costante e quotidiana del proprio sentire, tuttavia vi diamo qualche piccolo consiglio per augurare una felice Festa degli innamorati anche su Whatsapp. La tecnologia viene sempre in nostro soccorso e le app di messaggistica sono uno strumento ottimale per fare gli auguri in tante occasioni, basta saperlo fare per bene.

WhatsApp: i consigli per un messaggio a effetto per gli auguri di San Valentino

Scrivere la frase “Buon San Valentino” accompagnata dall’emoji di un cuore rosso è decisamente minimalista. Siamo sicuri che potete fare di meglio e soprendere il vostro/a amato/a.

Il consiglio più spassionato è quello di spendere qualche minuto in più del vostro tempo ed esprimere i sentimenti che provate con parole personali, fate uscire il poeta che è in voi. Anni di commedie romantiche non vi hanno insegnato nulla? Se proprio avete il blocco dello scrittore, potrete sempre affidarvi alle citazioni più belle dei sommi autori della letteratura mondiale. Ecco qualcuna d’ esempio:

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.

(Antoine de Saint-Exupery)

L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà.

(Hermann Hesse)

Chi ama, crede nell’impossibile. (Elizabeth Barrett Browning)

Amare è sapere dire “ti amo” senza parlare. (Victor Hugo)

L’amore è la più saggia delle follie, un’amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire. (William Shakespeare)

Il potere di un’immagine

Accompagnate il vostro messaggio con un’immagine a effetto. Su Whatsapp è possibile anche mandare gif animate, ce ne sono tantissime che fanno al caso vostro con mille cuori rossi da recapitare all’oggetto del vostro amore. Potreste anche optare per una fotografia che ricordi un momento speciale passato insieme. Ci sono tante app per il foto ritocco: aggiungete stickers, una bella cornice, aggiustate l’esposizione e il gioco è fatto.

Altro consiglio? Non vi dimenticate MAI la musica. Condividete su Whatsapp la vostra canzone, anche solo uno spezzone che esprima tutto ciò che provate. Sono milioni i brani che hanno raccontato l’amore nelle sue mille sfaccettature.

Potreste anche azzardare a mandare un messaggio vocale. L’app di messaggistica lo consente, allora sfruttiamo anche questa possibilità. Siate originali, siate creativi ma soprattutto siate sinceri. La persona a cui è destinato il messaggio non potrà fare a meno di apprezzare.