Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 15 Febbraio

Accadde oggi. Il 15 Febbraio è il 46° giorno del calendario gregoriano. Mancano 319 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 15 Febbraio si festeggiano i Santi Faustino e Giovita, due giovani nobili bresciani, cavalieri, convertiti al cattolicesimo e per questo giustiziati. Sono venerati come martiri. In contrapposizione al giorno precedente (festa degli innamorati), si celebra oggi la Festa dei Single.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1564 – Nasce il padre della scienza moderna, Galileo Galilei

1637 – Ferdinando III diventa imperatore del Sacro Romano Impero

1764 – Fondata la città statunitense di St. Louis

1796 – Avviene il miracolo della Madonna del Conforto ad Arezzo

1879 – l presidente statunitense Rutherford B. Hayes consente ai magistrati donna di discutere le cause davanti alla Corte Suprema

1898 – Nasce l’attore Antonio De Curtis, in arte Totò

1903 – Introdotto negli USA il primo orsacchiotto di peluche

1933 – Giuseppe Zangara uccide il sindaco di Chicago Anton Cermak nel tentativo di assassinare il presidente Franklin Roosevelt

1950 – Debutta il film Disney animato, Cenerentola

1954 – Nasce il creatore dei Simpson, Matt Groening

1965 – Muore il cantante Nat King Cole

1965 – Il Canada sostituisce il vecchio emblema con la bandiera bianca e rossa con la foglia di acero

1986 – Eros Ramazzotti vince il Festival di Sanremo con Adesso tu

2003 – Proteste contro la Guerra in Iraq si svolgono in tutto mondo, in oltre 600 città. Si stimano 15 milioni di partecipanti

2013 – Un meteorite esplode sulla regione degli Urali (1000 feriti)