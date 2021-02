Alessia Marcuzzi, il balletto scatena i bollenti spiriti dei fan, splendida – VIDEO

Alessia Marcuzzi si scatena in un balletto che lascia i fan di stucco: accanto a lei, il suo compagno d’avventura Nicola Savino

La splendida conduttrice di Mediaset è pronta a tornare al timone de “Le Iene”. Alessia Marcuzzi, nella giornata di oggi, ha voluto rammentare ai followers la ripartenza del programma di Italia 1, attraverso un video decisamente scoppiettante. Nelle clip, la moglie di Paolo Calabresi Marconi balla e si scatena assieme a Nicola Savino, suo compagno d’avventura. “Solo dei grandissimi fichi! Le Iene tornano domani“, scrive Alessia, che sembra non stare nella pelle. Gli utenti, di fronte al video, non possono non replicare con sincerità: “Fichissimi…ma è meglio Alessia“, rispondono ironicamente.

Alessia Marcuzzi: al via la nuova edizione de “Le Iene”

A partire da domani, martedì 16 febbraio, tornano “Le Iene” in prima serata su Italia 1. Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s Band sono pronti a tornare al timone di una delle trasmissioni più apprezzate dal pubblico televisivo. Inoltre, da metà marzo, il programma raddoppierà i propri appuntamenti andando in onda anche di giovedì.

Alessia e Nicola, in quel frangente, saranno affiancati dalle famose “iene” del format. Alla conduzione, si alterneranno dunque Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, il trio maschile, al trio femminile, composto da Roberta Rei, Veronica Ruggeri e Nina Palmieri. La trasmissione, che conduce servizi di inchiesta in merito a tematiche attuali, è certamente tra le più apprezzate dell’emittente televisiva.

Alessia, che quest’anno non guiderà “L’Isola dei Famosi“, è totalmente immersa nella nuova edizione de “Le Iene”. Tramite Instagram stories e post, la Marcuzzi condivide con i followers delle anticipazioni in merito alle nuove puntate, alimentando la loro curiosità.