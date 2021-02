Belen Rodriguez, le accuse degli haters la fanno imbestialire

Non c’è pace per Belen Rodriguez, che deve nuovamente difendersi dalle accuse degli haters: questa volta, ad esser presa di mira è la sua seconda gravidanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La bellissima argentina non sembra trovar pace, neanche a pochi giorni dall’annuncio della sua seconda gravidanza. Nelle ultime ore, infatti, gli haters si sono lanciati in una vera e propria opera di “attacco” nei confronti di Belen Rodriguez, che non è certamente rimasta in silenzio di fronte alle accuse. Gli utenti, in particolare, hanno ironizzato sulla paternità del suo secondo figlio, alludendo alla rapidità con cui la modella ha deciso di metter su famiglia con Antonino Spinalbese. Era stata la stessa Belen a dichiarare, in un’intervista a Chi, di aver cercato un bambino dopo appena quattro mesi di relazione. Tuttavia gli haters, che si sono scatenati nel commentare le foto della showgirl, hanno decisamente superato ogni limite.

LEGGI ANCHE —> Amici, uno dei protagonisti diventa di nuovo papà, l’annuncio sui social

Belen Rodriguez furiosa con gli haters: i commenti che l’hanno fatta imbestialire

LEGGI ANCHE —> Ti sblocco un ricordo: Luciana Littizzetto e la “lite” con Belen Rodriguez – VIDEO

Non sembra esserci pace per la bella argentina, alla quale non viene neppure concesso di godersi l’annuncio della gravidanza in totale tranquillità. Gli haters, non appena la Rodriguez ha confermato di aspettare il secondo figlio, si sono scagliati contro di lei, mettendo addirittura in discussione la paternità del bambino.

Belen, a cui il carattere certamente non manca, è andata su tutte le furie a seguito di commenti senza dubbio riprovevoli. “Sai già chi è il padre?“, “Ma questo figlio di chi è?“: queste sono solo alcune delle frasi apparse nei commenti di Instagram. La bella argentina, nota per la sua lingua tagliente, non ha mancato di rispondere con altrettanta veemenza alle provocazioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Ma io dico, pure davanti ad una gravidanza si può essere così poveracce? Ma chi vi ha educato?“, ha sbottato Belen, zittendo gli haters. Date le premesse, la gravidanza della modella si prospetta ricchissima di colpi di scena.