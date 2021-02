Bomba Mediaset, possibile sostituzione a Mattino Cinque. Fuori una storica conduttrice

Continuano i tagli di personale e di conduttrici storiche sia in Rai che in Mediaset, ora le voci parlano di Federica Panicucci fuori da Mattino Cinque

Per la prossima stagione televisiva 2021 pare che ci saranno grandi rimescolamenti sia in casa Rai che Mediaset, le voci di corridoio che vorrebbero fuori molti volti noti della nostra quotidianità sono insistenti e non si placano. Dopo il putiferio mosso con l’uscita quasi certa di Mara Venier da Domenica In, un’altra conduttrice che molto probabilmente verrà turnata sarà Federica Panicucci a Mattino Cinque.

La storica guida al timone del programma è lì in pianta stabile ormai da 12 anni, cinque assieme con Francesco Vecchi, ed è una persona ormai amata della trasmissione. Il pubblico a casa inizia già ad allarmarsi, anche se pare che la cosa sia quasi certa al momento.

Federica Panicucci fuori da Mattino Cinque, i dettagli

Indiscrezioni riferite da Dandolo su Oggi riportano come al momento ci sia un’altra papabile conduttrice che vorrebbe prendere le redini di Mattino Cinque, forse un affronto dopo tutto questo tempo in cui Federica Panicucci è stata la padrona indiscussa e assoluta.

Classe 1967, biondissima ed elegantissima, Federica Panicucci in quest’ultimo anno ha saputo gestire brillantemente la trasmissione con contenuti sempre vivi e sul pezzo, attenta alla cronaca quotidiana e ad informare i telespettatori a casa con argomenti mai troppo scontati.

Se le voci dovessero essere confermate nei prossimi mesi sarebbe davvero una grande perdita per Mediaset, non solo in termini di ascolti, ma anche riguardo tutti quelli che ormai si erano affezionati alla sua presenza e che molto probabilmente la seguiranno nel nuovo studio in cui sarà, si spera, spostata. Attendiamo ora conferme ufficiali da parte della diretta interessata e di Mediaset.

