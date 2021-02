Il noto conduttore di Rai Uno ha ricevuto indirettamente una proposta importante e inaspettata. Chissà se si concretizzerà….

Carlo Conti è ormai da anni il conduttore di punta di Raiuno, degno erede di Pippo Baudo che ha fatto la televisione italiana per il servizio pubblico.

Non solo conduttore ma anche ideatore di programmi , si è cimentato ultimamente nella direzione di Radio Uno e l’ha fatto egregiamente come ha commentato l’attuale direttore di Rai Uno Stefano Coletta.

Dopo 3 anni di conduzione del Festival di Sanremo che ha portato solidità e risultati alla Rai, Carlo Conti è considerato una sicurezza e successivamente si è voluto concentrare sulla prima serata e su alcune trasmissioni in cui ha creduto molto. Ad esempio la sua idea, condotta dal collega e amico Amadeus, Ora o mai più oppure i suoi programmi storici come Tale e quale o ancora dei format di vecchia data come Affari tuoi.

Passaggio di testimone?

A breve sarà uno dei conduttori di una serata di A grande richiesta, la prima dedicata a San Valentino è stata già presentata da Veronica Pivetti e Paolo Conticini, le prossime saranno una per Patty Pravo presentata da Flavio Insinna, una per i Ricchi e Poveri condotta da Carlo Conti e dopo la settimana sanremese Andrea Matano presenterà quella dedicata a Loredana Bertè. L’ultima in onda il 20 marzo sarà incentrata sulla carriera di Christian De Sica.

Proprio in occasione di A grande Richiesta, l’attuale direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha dichiarato: “Dico sempre a Carlo che dovrebbe fare il direttore di Rai1”. E chissà se prima o poi accadrà davvero.