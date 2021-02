Caterina Balivo, l’inaspettata rivelazione: “Non mi succedeva dalle…” – FOTO

Caterina Balivo, la dichiarazione social della conduttrice ha colto di sorpresa i follower: “Non mi succedeva dalle medie…”

Da un panorama suggestivo e baciata dal sole, Caterina Balivo scatta un selfie di inizio settimana in cui appare rilassata e di buon umore. Il perché lo suggerisce la stessa: ho dormito 11 ore, non mi succedeva dalle medie. Buon lunedì!. In effetti il viso appare molto disteso, tanto che il poco make-up le dona perfettamente: spicca infatti un rossetto rosso che si abbina alle due collane che indossa, un collarino di velluto monocolore ed una collanina in oro con ciondolo sul rosso. Bijoux perfetti per la camicia che indossa la Balivo, nera con stampa di cuori. I capelli sono lasciati al vento per un risultato incantevole. I followers infatti si complimentano con la conduttrice RAI – attualmente impegnata il venerdì sera nello show di RAI Uno il Cantante Mascherato – per il panorama incantevole ma soprattutto per aver dormito 11 ore: si legge infatti Beata te… invidia 😂😂😂.

Caterina Balivo, il sexy outfit del venerdì sera che mette d’accordo tutti

Caterina Balivo fa parte della giuria del Cantante Mascherato ed ogni venerdì formula ipotesi sui personaggi che si nascondono dietro le rispettive maschere (ammettendo anche di curiosare sui social per scovare qualche indizio). L’outfit dello scorso venerdì in rosso ha messo d’accordo tutti: tantissimi i commenti anche delle colleghe quali Elena Santarelli, Justine Mattera, Jo Squillo…solo per citarne alcune, che si complimentano per lo stile. Abito rosso monocolore, incollato e sopra il ginocchio dai tagli semplici a cui ha abbinato dei sandali gioiello molto vistosi e belli.

Ma questo non desta stupore perché chi segue la Balivo sa bene quanto la stessa ami seguire le tendenze del momento ed essere sempre al TOP.