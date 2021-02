Cecilia Rodriguez, jeans slacciati e intimo bollente: stupenda – FOTO

Cecilia Rodriguez, jeans slacciati e intimo bollente: stupenda. La sorella di Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi numerosi followers su Instagram

Cecilia Rodriguez è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Ha raggiunto la fama per essere la sorella minore di Belen Rodriguez ma si è fatta conoscere come persona singola quando ha deciso di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Entrò nella casa da fidanzata con Francesco Monte, i due avevano una storia d’amore che andava avanti da quattro anni e avevano tanti progetti di coppia insieme. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere la loro storia finire nella casa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Cecilia Rodriguez lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram fa impazzire i suoi fans

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Nella casa Cecilia conobbe Ignazio Moser, con cui cominciò come una semplice amicizia ma poi finirono per innamorarsi l’uno dell’altro. Cecilia si ritrovò dunque costretta a lasciare Francesco in diretta nazionale per potersi lasciar andare insieme ad Ignazio in questa nuova avventura. In molti pensavano che fosse una storia così, senza importanza, e invece hanno dimostrato che n’è valsa la pena perché da allora non si sono più lasciati.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ad oggi Cecilia è molto famosa su Instagram, ha milioni di followers che la seguono e che la inondano di likes e di commenti di apprezzamento.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.