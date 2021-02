Il gesto provocatorio allo specchio della campionessa in stile libero, Federica Pellegrini, infiamma il web in un attimo.

La nuotatrice italiana continua la tradizione dei selfie di gran prestigio, come un trucco di magia la straordinaria Federica Pellegrini sorprende i suoi ammiratori e lascia che si parli di lei.

La provocazione di Federica Pellegrini infiamma il web come per magia

Visualizza questo post su Instagram

Un “Si!!” altamente affermativo con tanto di puntini sospensivi e poi l’aggiunta di un perentorio “e quindi?! 👿“, una domanda che suona senza alcun dubbio come un’emozionate sfida. Ecco l’inizio della giornata della campionessa veneziana, posizionata di fronte allo specchio della sua accogliente dimora, dove soltanto un giorno fa era apparsa in uno scatto sul letto, in dolce compagnia e colma d’amore.

Lavarsi i denti non è mai stato fonte d’ispirazione come per Federica nella giornata di oggi, che ha condiviso con i suoi fan un’instantanea sul suo profilo Instagram soltanto un’ora fa. Gli apprezzamenti ed i commenti non si sono di certo fatti attendere. Ma fra questi tuona un grande riconoscimento.

Visualizza questo post su Instagram

Pubblicato subito dopo all’interno delle sue storie, la Pellegrini, ha voluto ringraziare il pensiero di una delle sue numerose fanpage. E dunque, oltre al parere univoco di tutti che potrebbe riassumersi in un “così mi piaci!“, si aggiunge la riproposta dello scatto stavolta stilizzato in maniera molto interessante da parte de @_ilsorrisodifedee.

