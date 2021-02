Auto finisce fuori strada: ragazza di 26 anni muore mentre torna a casa

Nella serata di ieri, una ragazza di soli 26 anni è morta in un drammatico incidente sulla Casilina nel tratto tra Ferentino e Anagni, in provincia di Frosinone.

Tragedia nel giorno di San Valentino in provincia di Frosinone. Una ragazza di 25 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla via Casilina nel tratto tra Ferentino e Anagni. Secondo le prime informazioni, la vittima viaggiava a bordo della sua auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada. Un impatto che non ha lasciato scampo alla giovane per cui i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far nulla.

Frosinone, auto finisce fuori strada sulla Casilina: ragazza di soli 26 anni muore mentre torna a casa

Una ragazza è morta nella serata di ieri, domenica 14 febbraio, in un tragico incidente sulla Casilina nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni, comuni in provincia di Frosinone. La vittima è Marika Donnarumma, 25enne di Ceccano. Stando a quanto riporta la redazione di Frosinone Today, la ragazza stava rientrando a casa alla guida della sua Peugeot. Per cause ancora da accertare, la 25enne avrebbe perso il controllo del veicolo che è finito fuori dalla carreggiata, all’altezza del distributore Erg.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far nulla per Marika rimasta incastrata tra le lamiere della vettura. I soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Anagni che hanno provveduto ai rilievi del caso per accertare le cause che hanno portato l’auto fuori strada e l’esatta dinamica dell’incidente.

Sotto choc la comunità di Ceccano che piange la scomparsa della 25enne che lavorava nella pizzeria di famiglia nel comune del frusinate. Numerosi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti apparsi sui social network.

