Inaspettatamente, a due settimane dalla fine, nasce un nuovo flirt nella casa del GF Vip tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: la reazione di Dayane Mello non si fa attendere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Manca sempre meno alla chiusura di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip che si concluderà lunedì 1 marzo. Nonostante manchi così poco nella casa è scoppiata una bomba che ha lasciato tutti sorpresi. Nelle scorso settimane si è parlato molto dell’interesse che Andrea Zenga ha ammesso di provare nei confronti di Rosalinda Cannavò che ha tuttavia sempre rifiutato le avance poiché fidanzata.

Il rapporto tra quest’ultima e il compagno Giuliano è stato più volte messo in discussione nel corso dei mesi e l’attrice ha spesso lasciato intendere di non essere più innamorata come un tempo. Tuttavia l’ultimo incontro tra i due si è concluso con la proposta del ragazzo di andare a convivere, mentre una fredda Rosalinda rispondeva di aver bisogno di chiarimenti una volta uscita dalla casa. Sembra però che non sarà necessario visti gli sviluppi delle ultime ore.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi scrive un’inaspettata lettera d’amore a San Valentino

Rosalinda si lascia andare e scatta il flirt: la reazione dell’amica Dayane Mello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

LEGGI ANCHE -> Bomba Mediaset, possibile sostituzione a Mattino Cinque. Fuori una storica conduttrice

Nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha mostrato a Rosalinda le parole di Andrea che rimarcavano il forte interesse provato nei suoi confronti, interesse chiaramente reciproco stando alla sua reazione. Il conduttore, spronando Rosalinda a pensare alla propria felicità, l’ha invitata a seguire il proprio cuore. Per questo motivo alcuni giorni fa Andrea e Rosalinda si sono dichiarati, sottolineando la voglia che li accomuna di approfondire il loro rapporto.

A questo proposito è intervenuta Dayane Mello, molto amica di Rosalinda, che non ha particolarmente gradito il suo comportamento. Secondo la modella lasciarsi andare a un flirt davanti alle telecamere sarebbe irrispettoso nei confronti di chi l’aspetta fuori e a due settimane dalla fine potrebbe andare a rovinare la sua reputazione all’interno del gioco. “Non può vivere solo nel momento, alle sue azioni corrispondono delle conseguenze. Ok vivere intensamente il presente ma si può fare anche un passo indietro. Facendo così sarà ancora più confusa“, ha sottolineato la modella.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La sua perplessità non trova terreno fertile in Samantha De Grenet e Giulia Salemi che al contrario spingono Rosalinda a fare ciò che più la fa stare bene. Il pubblico è diviso: tra chi tifa per questa eventuale nuova coppia e chi storce il naso sui motivi che potrebbero spingere i due ad avvicinarsi a sole due settimane dalla finale. Vero interesse o strategia?