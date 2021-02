GF Vip, Maria Teresa Ruta torna nella casa per la gioia dei suoi fans. Sono trascorsi due giorni da quando è stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia

Maria Teresa Ruta è uscita dalla casa più spiata d’Italia solo venerdì sera, creando tantissimo stupore tra gli altri inquilini che l’avevano vista superare ben 17 nomination. Negli ultimi tempi la casa era molto divisa sul suo conto in quanto confusa riguardo ad alcune bugie che aveva detto riguardo i suoi vecchi flirt, che ha messo la pulce nell’orecchio delle persone più vicine a lei: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Maria Teresa Ruta torna nella casa del GF per incontrare i suoi ex coinquilini

Tommaso era arrivato al punto di nominarla, un po’ per le bugie dette e sicuramente un po’ anche perché era più di un mese che non avevano chissà quale rapporto. Inoltre l’influencer non si è mai fatto scrupoli a nominare le persone vicino a lui perché sa che sono comunque in un gioco e non possono farsi condizionare così tanto dagli affetti. Questa nomination ha creato tanto scalpore nella casa ma anche fuori, e a Tommaso è stata data la colpa dell’eliminazione della concorrente dalla casa più spiata d’Italia.

Questa sera Maria Teresa entrerà nella casa per un confronto: negli ultimi giorni ha messo diversi likes contro Tommaso in particolare, dunque ci aspettiamo una presa di posizione importante. Contesterà la sua nomination o farà un gesto distensivo?