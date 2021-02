Jasmine Carrisi, con i jeans stracciati e il sorriso ammaliante supera la mamma – FOTO

Jasmine Carrisi ormai, grazie alla sua bellezza e al talento, sta entrando sempre di più nel cuore del pubblico scrollandosi da dosso l’etichetta da “figlia di”

Jasmine Carrisi, sempre molto attiva sui social, con il suo ultimo scatto è riuscita a strappare uno sguardo carico di tenerezza ai suoi tanti fan. La bella cantante infatti ha pubblicato una foto in cui si mostra come la tipica ragazza della porta accanto. L’abbigliamento scelto chiaramente è adatto alla sua età e le riesce a conferire uno stile giovane e di tendenza. I jeans chiari stracciati e un top nero che lascia scoperto l’ombelico si sposano alla perfezione con il suo viso acqua e sapone. Il sorriso immortalato nello scatto è quello che certamente più di tutto spalanca il cuore dei follower. Jasmine rappresenta l’immagine di una giovane donna dal fascino ancora acerbo che di sicuro sarà sempre di più capace di infiammare gli animi.

La vita privata di Jasmine Carrisi

La vita privata di Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, a causa dei due famosi genitori è stata da sempre sotto gli occhi dei paparazzi. Per quanto riguarda però i suoi amori, complice anche la giovane età, però si è sempre saputo relativamente poco. Attraverso i social però ai fan non sarà certamente sfuggito che ormai da un po’ di tempo Jasmine vive una romantica storia d’amore con un suo coetaneo. Il fidanzato si chiama Alessandro Greco, omonimo del famoso conduttore, che a quanto si apprende non farebbe parte del mondo dello spettacolo. La coppia infatti, come nelle più comuni e dolci storie d’amore, si sarebbe conosciuta fra i banchi di scuola.

La relazione tra i due sarebbe stata ufficializzata proprio sui social dopo la partecipazione di Jasmine come giudice di The Voice Senior insieme a papà Albano e il conseguente maggiore interesse dei settimanali di gossip sulla sua vita.

