La lanugine dell’asciugatrice si può riutilizzare per cose utili

Chi possiede un’asciugatrice conosce i segreti del filtro e sa che la lanugine va eliminata dopo un numero di lavaggi, ma perché sprecarla?

Si può riutilizzare la lanugine dell’asciugatrice, senza buttarla via sprecandola. Solitamente il motivo per cui si elimina è per evitare che comprometta il funzionamento dell’elettrodomestico dopo un lungo periodo e poi perché è infiammabile. Dunque si tende a buttarla via per sempre. Tuttavia si può utilizzare per fare altre cose molto interessanti, vediamo quali.

I vari usi che si possono fare della lanugine dentro l’asciugatrice

La lanugine può essere raccolta insieme ed utilizzata come imbottitura di vari oggetti, come peluche, bambole e tanti altri. Dal momento che è facilmente incendiabile, può essere utilizzata come accedi fuoco per il camino, basta inserirla in un rotolo vuoto di carta igienica e chiudere i due lati. Si può anche utilizzare come fibra secca per il compost, basta stenderla, inumidirla e poi rastrellare. Un’altro uso utile della lanugine potrebbe essere per le cucce di animali, chi ha gabbiette per porcellini d’india o topolini può inserire la lanugine all’interno ma deve derivare da capi di cotone o fibra naturale.

La lanugine è usata anche per creare la cartapesta o l’argilla, che sono prodotti molto usati in casa. Per chi ha degli uccelli può anche tornare utile la lanugine, perché aiuta loro a nidificare. Si può anche utilizzare per modellare tante forme come la creta e quindi si può dare ai bambini per giocare. Per produrla basta avere la lanugine, acqua tiepida, farina e olio vegetale, una piccola quantità di ognuno di questi amalgamati insieme e riscaldati su fuoco fino a creare una crema otteniamo una pasta da modellare.

Bisogna poi farla asciugare ovviamente su carta oleata. Insomma le idee sono tantissimi per il riutilizzo della lanugine, quindi perché sprecare un materiale che si può tranquillamente riusare per altro.