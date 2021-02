Laura Torrisi, sul divano l’abbraccio più bello: raggiante – FOTO

Laura Torrisi, lo scatto rubato ci mostra la bella attrice sul divano abbracciata al suo amore più grande, un San Valentino di amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura Torrisi, la donna dei sogni. La bella ex gieffina ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni, si è dimostrata essere una donna molto versatile sul lavoro e nella vita privata.

Attrice, modella, cantante, giudice precisa e temibile, senza dimenticare mamma e super amante degli animali. La Torrisi ha dimostrato le sue doti di attrice in più occasioni ma anche quelle di cantate nel programma Amici celebrities nel quale ha dato prova di avere una bellissima e potente voce.

E oggi è anche testimonial del marchio Curtiriso. Una super sexy contadina che presta il suo volto alla sponsorizzazione di una delle eccellenze italiane. “Sono la nuova testimonial del marchio Curtiriso. Per l’occasione mi sono trasformata in…mondina e non solo! To be continued…in tv e sulle mie pagine social” aveva annunciato la bella attrice che di ruoli inerenti la campagna e la terra ne sa qualcosa. Ricordiamo i quello di “Una moglie bellissima”, la sexy fruttivendola che attirò l’attenzione del fotografato Gabriel Garko.

LEGGI ANCHE –> Baby K si spoglia per San Valentino, addosso solo rose e trasparenze: divina – FOTO

Laura Torrisi, San Valentino in casa con la figlia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

LEGGI ANCHE –> Nunzia de Girolamo, gambe incrociate e la gonna sale su: febbre alta – FOTO

Ma oltre al lavoro per Laura Torrisi c’è la famiglia non lo dimentichiamo. C’è la sua bambina che lo scorso anno ha compiuto 10 anni e per l’occasione mamma Laura le ha realizzato con le sue mani una bellissima torta.

Lei è Martina la figlia che ha avuto dalla sua relazione con Leonardo Pieraccioni e con lei ha deciso di trascorrere il suo San Valentino. Una foto semplice che immortala le sue sul divano in un abbraccio caloroso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Mamma e figlia in tuta nera, belle e sorridenti, spontanee in uno scatto rubato di una giornata di amore e tranquillità poi affidata ai social. Tanti complimenti ed emoticon per Laura che con la sua spontaneità fa sempre centro nel cuore dei suoi follower.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.