Le mandorle, quali benefici per l’organismo e come usarle in cucina

Le mandorle sono dei semi oleosi il cui sapore è molto delicato e date le sue proprietà benefiche sono molto usate in cucina e nella cosmesi. I prodotti a base di mandorla sono moltissimi, dal latte vegetale alla pasta usata per fare i dolci tipici siciliani. La cosa più importante però è che questi semi fanno molto bene alla salute perché sono ricchi di omega 3 e antiossidanti.

In questo articolo ti spiegheremo quali sono le proprietà benefiche per l’organismo della mandorla e ti daremo anche qualche suggerimento per preparare dei piatti sia dolci che salati a base di mandorla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Come usare la curcuma in cucina, tutte le proprietà di una spezia miracolosa

Le mandorle, quali sono i benefici per l’organismo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Pagliarini (@mauropagliarininaturalisbetter)



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Come usare il coriandolo in cucina e quali sono le sue proprietà benefiche

Le mandorle sono semi oleosi protetti da un guscio che crescono sul mandorlo, un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rosaceae.

Si tratta di una pianta che cresce in Italia specialmente in Sicilia, Calabria e Sardegna dove il clima è mite. Basti pensare che la mandorla è stata inserita nella lista dei “prodotti agroalimentari tradizionali italiani” del ministero dell’Agricoltura.

La mandorla è un frutto che viene molto usato in cucina ma anche in pasticceria. Tuttavia devi sapere che si tratta di un frutto ricco di Vitamina E, di magnesio, calcio e ferro.

Viene considerato un alimento anti colesterolo perché è capace di abbassare il livello di colesterolo nel sangue. Questo è il motivo per il quale, molto spesso, le mandorle vengono consigliate nelle diete dimagranti ma anche nelle diete degli sportivi.

Le mandorle nelle diete dimagranti, ecco come usarle

Le mandorle, come dicevamo, sono protagoniste in tutte le diete dimagranti redatte da nutrizionisti e dietologi.

Questo perché nonostante siano dei frutti calorici e ricchi di grassi apportano all’organismo sostanze nutritive importanti per il suo funzionamento.

Noi ti consigliamo di mangiare qualche mandorla a colazione magari accompagnandola a uno yogurt di soya o a uno yogurt greco e a della frutta fresca.

Oppure, in alternativa, potresti mangiare una manciata di mandorle come spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio per placare il senso di fame che si ha in genere quando si segue un regime alimentare a ridotto apporto calorico.

Infine, puoi impreziosire le tue insalate con della granella di mandorle per dare un senso di croccantezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Come usare il cardamomo, la spezia orientale che sta spopolando anche in Europa

Le mandorle in cucina, ecco le golose alternative dolci e salate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gelatilandia (@instagelatilandia)



Dal gelato, alle torte, alle panature le mandorle sono un elemento molto versatile in cucina che può essere utilizzato per fare dei piatti salati o delle alternative dolci molto gustose.

Tra i piatti salati vogliamo consigliarti il pollo alle mandorle, una delizia della cucina orientale che però è ormai diventata una preparazione comune nella cucina occidentale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il procedimento è semplicissimo. Ti basterà infarinare dei tocchetti di pollo o degli straccetti e saltarli in padella con del burro. Quando il pollo si sarà dorato sfuma il tutto con mezzo bicchiere di latte di mandorla.

Procedi aggiustando il tutto con sale e pepe e quando mancano 2 minuti alla fine della cottura spolvera il tutto con delle mandorle tostate e tritate molto grossolanamente.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.