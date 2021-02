Le nocciole, quali benefici per l’organismo e come usarle in cucina

La nocciola è un seme oleoso, il frutto dell’albero di nocciolo, che tutti noi conosciamo per le golosità che si possono preparare, dalla crema spalmabili ai plumcake ma anche i piatti salati. Eppure forse non tutti sanno che le nocciole sono dei frutti così benefici per l’organismo perché molto ricchi di acido oleico utile a combattere il colesterolo cattivo.

In questo articolo ti spiegheremo quali sono i benefici che apportano all’organismo le nocciole e ti spiegheremo come impreziosire i tuoi piatti dietetici ma anche come fare dei dolci e degli sfizi salati usando questo frutto così gustoso.

Le nocciole, quali sono i benefici che apportano questi frutti?

Le nocciole crescono sugli alberi di nocciolo che sono degli arbusti molto folti. Il frutto è ricoperto da un guscio legnoso e duro.

Si tratta di un frutto dalle origini antichissime basti pensare che veniva coltivato dagli antichi greci ed egizi.

I maggiori paesi produttori di nocciole sono la Turchia, gli Stati Uniti e la Spagna. Ma devi sapere che anche l’Italia ne è un grande produttore e proprio nel nostro Pese esistono delle eccellenze mondiali come la nocciola delle Langhe o quella di Giffoni.

La nocciola, che sta racchiusa nel guscio, può essere consumata sia fresca che secca. In questo ultimo caso si intende tostata in forno.

Come ti abbiamo già detto la nocciola è un frutto molto ricco di sostanze nutritive ma anche di Vitamina E, sono fonte di fitosteroli e di grassi monoinsaturi capaci di abbassare il livello del colesterolo cattivo e dei trigliceridi.

Le nocciole nelle diete dimagranti, ecco come usarle

Nonostante le nocciole siano prevalentemente formate da lipidi, proteine e acqua sono un vero e proprio toccasana per l’organismo soprattutto per quello degli sportivi che necessitano energia.

Il nostro consiglio è quello di consumarle per fare uno spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio. Mangiane giusto una manciata e ti daranno un senso di sazietà e spezzerai il senso di fame.

Puoi anche mettere delle nocciole in un’insalata belga con pere e grana padano. Oppure puoi usare della granella di nocciole in uno yogurt magro o greco insieme con dei pezzetti di frutta fresca.

Le nocciole in cucina, ecco le golose alternative dolci e salate

Noi tutti conosciamo le nocciole per la famosissima e golosissima crema spalmabile. Eppure con le nocciole non solo si possono fare dei dolci stupendi ma è anche possibile realizzare molti piatti dal sapore intenso.

Intanto con le nocciole possono realizzarsi delle splendide panature da usare per gratinare il pesce o le verdure oppure per fare delle cotolette di pesce con panatura di nocciole croccanti.

Inutile dire che le nocciole sono le regine della pasticceria. Con le nocciole si possono fare delle creme, dei dolci al cucchiaio ma anche dei panettoni e dei biscotti.

Attenzione al consumo di nocciole: ecco le calorie e i valori nutrizionali

Fin qui ti abbiamo parlato di quanto le nocciole siano buone e di quelle che sono le proprietà benefiche per l’organismo di questo piccolo scrigno di virtù.

Tuttavia è molto importante prestare attenzione al consumo di nocciole e di frutta secca in genere. Ti basti pensare che le nocciole sono molto caloriche. Si tratta di di un frutto che ha circa 628 calorie per 100 grammi.

Questo non vuol dire assolutamente che non si debbano mangiare. Quello che possiamo consigliarti però è quello di metterti in contatto con un biologo nutrizionista o con un dietologo che le inserirà all’interno di un piano alimentare equilibrato.

