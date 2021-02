Le noci, quali benefici per l’organismo e come usarli in cucina

Le noci sono un tipo di frutta secca molto utile da assumente nelle diete dimagranti perché sono molto ricche di proteine e vitamine però non bisogna esagerare con le quantità perché potrebbero rischiare di essere molto caloriche. Non solo. Questo frutto è ricchissimo di proprietà benefiche per l’organismo infatti è un ottimo antiossidante ed è molto utile agli sportivi perché è in grado di migliorare le performance fisiche.

In questo articolo cosa sono le noci e in quali habitat è possibile trovarne gli alberi. In più, date le proprietà benefiche di questi frutti, ti mostreremo perché è così importante che tu li inserisca in una dieta sana ed equilibrata e ti daremo qualche consiglio su come usarli in cucina.

Le noci, perché sono così ricche di benefici?

Le noci sono semi oleosi che crescono su degli alberi e il cui frutto è contenuto all’interno di una drupa cioè un frutto carnoso caratterizzato da un interno legnoso. Ecco in quell’involucro legnoso sono contenute quelle che comunemente chiamiamo noci.

La noce è un seme dalle origini persiane anche se ci sono diverse tipologie uno dei quali è originario del Nord America.

Si tratta di una tipologia di frutta secca molto richiesta in tutto il mondo per via delle sue proprietà benefiche ma anche del suo sapore inconfondibile. Al momento il maggior produttore del mondo è la Cina anche se le noci si producono anche in Stati Uniti, Iran, Messico e Ucraina.

In Italia sono molto presenti gli alberi di noce secolari che puoi trovare nelle zone boschive e montane.

Come tutti sanno, le noci sono fonte incredibile di Omega 3 e Omega 6 cioè acidi grassi essenziali che si trovano anche in alimenti di origine animale.

Come ti dicevamo, le noci sono ricche di vitamina E che aiuta a prevenire l’invecchiamento cellulare ma sono anche perfette per chi pratica sport perché hanno la capacità di conferire energia.

Le noci nelle diete dimagranti, ecco come usarli

Le noci possono (anzi devono) essere inserite in diete ipocaloriche o regimi alimentari controllati per via del sapore e delle loro caratteristiche speciali.

Intanto puoi usarle come spuntino di metà mattina per spezzare la fame ed evitare di arrivare all’ora di pranzo molto affamato.

Per quanto riguarda le quantità il nostro consiglio è sempre quello di consultarsi con il proprio nutrizionista o dietologo di fiducia che saprà consigliarvi in base alle vostre necessità caloriche.

Puoi usare le noci anche per arricchire delle insalate miste e conferirgli anche croccantezza. Ti consigliamo nello specifico una gustosissima insalata con julienne di radicchio rosso, noci, petali di parmigiano reggiano stagionato 24 mesi.

Condisci il tutto con poco sale, un po’ di pepe, un filo d’olio extra vergine di oliva e una spruzzata di aceto balsamico di qualità.

Le noci in cucina per creare piatti gustosissimi

Devi sapere che con le noci è possibile realizzare dei piatti molto gustosi e soprattutto calorici. Basti pensare al sugo di noci che è una squisitezza tipica delle zone fredde.

Qui ti proponiamo la ricetta degli gnocchi con sugo di noci e pancetta. Una goduria per il palato.

Come prima cosa ti consigliamo di iniziare dalla pancetta. Tagliala a cubetti o a listarelle sottili e falla sudare in padella. Nel frattempo dedicati alla preparazione del sugo.

Intanto procurati un mortaio e mettici dentro uno spicchio d’aglio privato dell’anima. Devi pestarlo per primo fino a ridurlo in poltiglia. Poi inserisci anche del pane ammollato nel latte e i gherigli di noci. Inizia a pestare e quando avrai frantumato le noci aggiungi dell’olio extra vergine di oliva e pesta fino a che non formerai una crema.

Quando la tua crema sarà pronta aggiusta di sale e pepe e fai cuocere gli gnocchi. Quando saranno cotti scolali e versaci la crema di noci amalgamando bene il tutto. Prima di servire aggiungi anche la pancetta cotta e il risultato sarà assicurato.

Attenzione al consumo eccessivo di noci: ecco le calorie e i valori nutrizionali

Come ti abbiamo detto le noci sono un seme oleoso molto benefico per il tuo organismo ma allo stesso tempo molto calorico. Ti basti pensare che 100 grammi di noci contengono 654 calorie.

Per questa ragione il nostro consiglio è quello di sentire il parere del tuo nutrizionista o dietologo prima di assumerle nell’ambito di una dieta a ridotto apporto di calorie.

