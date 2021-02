Drammatico incidente domestico: ragazzo ritrovato senza vita

Venerdì sera a Legnano (Milano), un ragazzo di 32 anni è morto folgorato mentre faceva il bagno nella vasca della sua abitazione.

Un ragazzo di 32 anni è rimasto vittima di un drammatico incidente domestico all’interno della sua abitazione. È accaduto a Legnano, in provincia di Milano, nella serata di venerdì. Stando alle prime ricostruzioni, il 32enne sarebbe rimasto folgorato mentre stava facendo un bagno nella vasca. Allarmati dai familiari, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far nulla per la vittima. Sull’accaduto indagano i carabinieri ed è stata già disposta l’autopsia sulla salma.

Dramma a Legnano, comune in provincia di Milano, nella serata di venerdì 12 febbraio. Un ragazzo di 32 anni è stato ritrovato senza vita nella vasca da bagno dell’abitazione dove viveva con i familiari. Stando a quanto ricostruito, come riporta Fanpage, il 32enne stava facendo un bagno, quando improvvisamente è mancata la corrente elettrica. I parenti hanno bussato subito alla porta, ma dato che il ragazzo non rispondeva, hanno deciso di sfondarla ritrovando il 32enne esanime nella vasca.

Lanciato l’allarme, presso l’abitazione è arrivata in pochi minuti l’equipe medica del 118. I sanitari hanno provato a rianimare la vittima, ma alla fine si sono dovuti arrendere constatandone il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Dai primi riscontri, riporta Fanpage, pare che si sia trattato di un incidente domestico provocato da un corto circuito. Non è chiaro se quest’ultimo possa essere stato provocato dalla caduta in acqua di un elettrodomestico o del cellulare.

La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Legnano per l’esame autoptico che è stato già disposto dall’autorità giudiziaria che potrà fornire ulteriori dettagli sulla tragedia.

