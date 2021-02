Un ragazzo di soli 16 anni è stato accoltellato ad una gamba in pieno giorno all’interno di un parco, dove vi erano diverse persone che avrebbero assistito alla scena.

Choc a Londra, dove un ragazzo di soli 16 anni è stato accoltellato in pieno giorno. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Brockwell Park, parco che si trova nel quartiere di Brixton. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno preso in cura l’adolescente e lo hanno trasportato in ospedale, dove sarebbe ricoverato non in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia londinese che sta cercando i responsabili.

Londra, ragazzo di 16 anni accoltellato in pieno giorno in un parco: la polizia a caccia dei responsabili

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di ieri, domenica 14 febbraio, a Brockwell Park, parco nel quartiere Brixton di Londra. Stando a quanto riporta la redazione britannica del The Sun, il giovane sarebbe stato colpito con un fendente alla gamba mentre si trovava nel parco, dove vi erano diverse persone. Lanciato l’allarme, sul luogo dell’aggressione sono arrivate diverse squadre di paramedici che hanno curato sul posto il ragazzo e lo hanno poi trasportato in un ospedale a sud della capitale del Regno Unito. La vittima, ricoverata nel nosocomio, non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Londra che hanno effettuato tutti gli accertamenti per far chiarezza sulla vicenda. Al momento, riporta The Sun, non sono stati effettuati arresti e le autorità sono a caccia dei responsabili. In tal senso, chiunque avesse informazioni in merito o avesse visto qualcosa è stato invitato a farsi avanti.

This is very shocking; our thoughts are with the boy & his family and we hope for his speedy recovery. I’ll be asking @lambeth_council liaise fully with @LambethMPS to look at whether there are follow up actions we can take to keep everyone safe in #brockwellpark https://t.co/sXfUeV13FU — Jim Dickson 💙 (@JimDicksLambeth) February 14, 2021

Il consigliere locale Jim Dickson ha commentato quanto accaduto attraverso il proprio profilo Twitter. “Tutto ciò è molto scioccante. I nostri pensieri – ha scritto il consigliere- vanno alla vittima e alla sua famiglia e speriamo in una sua pronta guarigione“. Dickson ha poi aggiunto di essere in contatto con la polizia in attesa di aggiornamenti.

