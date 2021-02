La Boschi è sempre più splendida e il compagno Giulio Berruti, commenta la foto su Instagram mettendo in chiaro le cose

L’ex ministro Elena Maria Boschi e l’attore Giulio Berruti stanno insieme ormai da tempo e la storia va a gonfie vele. Lui le commenta le foto su instagram quasi a mostrare gelosia per la sua bella fidanzata. Hanno già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia, infatti la Boschi ha conosciuto i genitori di Berruti con la quale lui ha un rapporto molto unito. Lui invece ha conosciuto il fratello della Boschi e la nipotina.

La foto della Boschi travestita da Anna di Frozen con la nipotina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MEB (@mariaelenaboschi_official)

Maria Elena Boschi ha un rapporto bellissimo con la nipotina, fa di tutto per lei anche travestirsi da Anna di Frozen a carnevale quando la nipotina interpreta invece Elsa. Su Instagram appare la dolcissima foto delle due insieme, la politica è incantevole e il compagno commenta la foto. Berruti mette un cuoricino rosso alla sua compagna che basta e avanza per far capire il sentimento forte tra i due. La Boschi aveva parlato della sua relazione con Barbara D’urso, ha raccontato della loro convivenza e di come si comporta Berruti. Lei lo descrive come l’uomo ideale, già esteticamente lo è ma pure un bravo ragazzo e che lavora sodo? Insomma lui è la perfezione e la Boschi lo riconosce.

Parla del compagno dicendo che è un ragazzo in gamba e che fa molto, ma sopratutto ciò che rende felice la Boschi è il fatto che lui ci sia nonostante tutto. La politica sostiene che è di conforto sapere che quando torna a casa lui è lì ad aspettarla. Anche l’attore in un’intervista alla Toffanin aveva rivelato qualche retroscena sul loro rapporto. Lui ha raccontato della prima volta che lei è andata a casa sua per cena, il racconto è esilarante perché lei è caduta dalla sedia rovesciando anche il vino per terra. Ma a Berruti questa goffaggine è piaciuta tantissimo e ci si è rivisto molto.

Della Boschi parla benissimo, la definisce una donna propensa all’ascolto, attenta ai bimbi e volenterosa di aiutare il prossimo. Lui confessa anche che vorrebbe tanti figli e che con lei ne hanno già parlato. Dunque non ci resta che aspettare e vedere quando allargheranno la famiglia.