L’attrice Marina La Rosa veste solo un velo bianco ed il resto non è dato dall’immaginazione: è una visione sublime.

La showgirl ed attrice di origini messinesi, Marina La Rosa, deve la sua popolarità alla recente partecipazione alla prima edizione del celebre reality italiano del Grande Fratello, ed essendosi poi classificata in finale al secondo posto. Nel cogliere l’occasione di augurare un buon lunedì a tutti i suoi fan, l’attrice ne ha approfittato per condividere con loro anche un ritratto fotografico che mette in risalto il suo carisma di donna.

Marina La Rosa, il velo bianco e la riflessione

Lo scatto pubblicato soltanto poche ore fa su Instagram dall’attrice quarantaquattrenne contiene nella sua didascalia una lunga e profonda riflessione sulla sua quotidianità. Al di là dunque della sua bellezza statuaria, avvolta da un semplice velo bianco, sembra vagamente ricordare le opere d’arte realizzate dal pittore Giovanni Boldini, utilizzando in questo caso da esempio uno dei suoi dipinti più celebri: quello di Madame Charles Max.

Stavolta il fotografo scelto dalla soubrette siciliana però è Alessandro Bianchi. Un artista che, senza l’utilizzo di artifici, sembra aver colto senza alcuno sforzo i dettagli dell’eleganza e della bellezza tutta al femminile.

Nella sua riflessione Marina ha accennato all’incomprensione e alla difficoltà che sembra sorgere quanto qualcun altro dovrebbe mettersi nei nostri panni comprendendo i nostri pensieri. Eccone un assaggio: “È un rischio che corro quello della solitudine ma da sola, senza persone intorno con le quali fingere, mi sento meglio“.

