Matilde Brandi il suo sorriso da angelo fa impazzire i fan – FOTO

Matilde Brandi ha pubblicato sui social uno scatto in cui il vero protagonista è il suo sorriso facendo letteralmente impazzire quanti la seguono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Matilde Brandi è uno dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo che non ha bisogno di mostrarsi senza veli per affascinare il pubblico. La ballerina ha infatti regalato ai suoi tanti follower di Instagram uno scatto in cui a catturare l’attenzione e a far sognare è semplicemente il suo sorriso. La showgirl si concede con naturalezza all’obbiettivo sfoggiando un trucco perfetto e non troppo vistoso capace di mettere in risalto la carnagione chiara. Ad incorniciarle lo splendido viso i suoi lunghi capelli biondi diventati ormai quasi un tratto distintivo. Il sorriso che viene regalato nella foto per la sua grazie alla sua luminosità riesce a scaldare il cuore dei tanti fan a cui non resta altro che ammirarla incantati. Un’immagine che certamente riesce ad essere per i follower del famoso social network una vera carezza per l’anima.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo, un sogno ad occhi aperti: seno e fondoschiena in primo piano…solo lei ci riesce -FOTO

Matilde Brandi da poco ritornata single

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera, l’abito corto in piscina toglie il fiato – FOTO

Matilde Brandi, ospite di Barbara D’Urso a “Domenica Live“, ha confidato di star attraversando un periodo molto difficile della sua vita iniziato subito dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip. La ballerina ha infatti rivelato che una volta lasciata la casa più spiata d’Italia è stata lasciata dal suo fidanzato tramite un sms. Matilde ha vissuto un’intensa storia d’amore con Marco Costantini durata ben 17 anni e conclusasi in un modo davvero assurdo. Ha infatti raccontato alla D’Urso che il suo ex non si è mai mostrato d’accordo con la sua decisione di partecipare al GF.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Una volta eliminata e tornata a casa quasi per gioco avrebbe chiesto al fidanzato, durante uno scambio di messaggi, se fosse ancora sicuro di voler stare insieme a lei. Il “no” apparso sul monitor del cellulare è stato per Matilde una vera doccia gelata che l’ha sconvolta e dalla quale sta lentamente rimettendosi.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE