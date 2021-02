Mezzora in più, gaffe di Lucia Annunziata. Gelo in studio

Lucia Annunziata e la battuta fuori luogo a Matteo Salvini, la reazione del leader della Lega però è davvero sarcastica, “Lapsus freudiano”

Nella puntata domenicale di “Mezz’ora in più” ieri è stato ospite il leader della Lega Matteo Salvini che invitato dalla giornalista Lucia Annunziata ha parlato in modo centrale dell’insediamento del nuovo esecutivo di Mario Draghi in cui sono compresi anche tre suoi Ministri.

L’argomento principale di tutta la discussione è stato questo, ma per Salvini è inaccettabile anche un’altra situazione legata all’emergenza di questi mesi. Ha infatti spiegato la sua riluttanza riguardo la proposta avanzata da Walter Ricciardi di chiedere un nuovo lockdown immediato, per riportare in pari la situazione sanitaria che non accenna ad aver una tregua alcuna.

“C’è un premier che si chiama Draghi? – ha incalzato il leader – Prima di terrorizzare 60 milioni di italiani allora bisogna parlarne con lui. Visto che ci sono tanti scienziati che non la pensano come Ricciardi, mettiamoli tutti intorno a un tavolo e chi convince di più con numeri alla mano ha ragione, ma non ne possiamo più di questo apri-chiudi continuo”.

Lucia Annunziata e lo scivolone con Matteo Salvini

Come detto quindi nel nuovo Governo Draghi sono tre le figure inserite che fanno capo alla Lega, Disabilità, Turismo e Sviluppo economico, una responsabilità molto forte per la forza politica che si trova ad affrontare sfide davvero difficili ora.

Poi la conduttrice nella sua intervista ha chiesto di approfondire il rapporto che ha la Lega con l’Europa dopo l’insediamento di Draghi ma è insorto un lapsus e la gaffe è stata molto comica: “Chi è che ha perso dentro le forze politiche in questo governo Prodi?”.

Poi il dietro front di Annunziata, “Oddio, ma che so’ impazzita?”. Salvini prende la gaffe sul ridere e risponde: “Lapsus freudiano. C’è qualcuno che è stato al Governo con Prodi, vedremo di riportare anche loro sulla via dell’interesse nazionale”.

