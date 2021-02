Mina Settembre (spoiler) cosa accadrà nella seconda stagione

Mina Settembre: si è appena conclusa la fiction Rai campioni di ascolti ed i fan già si chiedono se ci sarà un proseguo: le anticipazione

Si è appena conclusa la fortunatissima fiction di Rai 1 Mina Settembre ed i fan si chiedono già se ci sarà una seconda serie.

La fiction con protagonista Serena Rossi è stata campione di ascolti in ogni sera e così la Rai ha deciso di mandare in onda l’ultima puntata nella serata di San Valentino per festeggiare l’amore con la sua fiction fortunata nella quale di certo l’amore non manca.

Le avventure dell’assistente sociale che cerca di aiutare le persone meno fortunate combattendo contro violenze e abusi e quelle sue personali amorose sono piaciute tantissimo al pubblico che non vedo l’ora di sapere se Mina sceglierà l’affascinate ginecologo Domenico, oppure l’ex marito Claudio. Questo è uno dei filoni che la fiction ha lasciato aperto ed ecco che così i fan sperano in una seconda serie.

“Tutti noi saremmo felicissimi di poter iniziare a girare una seconda serie, anche in tempi brevi, lo speriamo tutti” aveva detto la regista Tiziana Aristarco durante la conferenza stampa di presentazione. E ora?

Mina Settembre, la seconda stagione si farà: ecco quando

Un po’ di suspance all’inizio e poi la conferma. La seconda serie di Mina Settembre si farà. Prima Serena Rossi che ha interpretato Mina Settembre era stata un po’ vaga sui social rispondendo alle domande dei fan se ci fosse o meno una seconda serie

Gli emoticon misteriosi di Serena Rossi hanno incuriosito attirando l’attenzione su una possibile nuova serie. Dita incrociate, cuore, bocca cucita e mani alzate. Insomma un messaggio di speranza ma che non poteva essere rivelato.

Ma a sole 24 ora della messa in onda dell’ultima puntata della prima serie è arrivata la conferma. Mina Settembre 2 si farà. A rivelarlo Fabrizio Cestaro, uno degli sceneggiatori che a fanpage.it ha spiegato che il copione già c’è e che presto si tornerà a girare per andare in onda nel 2022, senza lasciare troppo in attesa i telespettatori

Cestaro ha confermato che ci saranno Serena Rossi, Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Davide Devenuto e tutti gli altri ma cosa accadrà nella seconda serie è tutto top secret.

