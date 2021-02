Nunzia de Girolamo e il suo debutto in tv come conduttrice. L’ex ministra fa girare la testa e sui social sale la temperatura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia de Girolamo è sempre più lanciata verso la tv che verso la politica. Donna bellissima e di classe, moglie dell’ex ministro Francesco Boccia, la De Girolamo ha da prima presenziato nel programma di Giletti su La7 per poi approdare su Rai 1, in seconda serata, con un programma tutto suo.

Si chiama ‘Ciao Maschio’ il programma che l’ha vista debuttare nelle vesti di conduttrice, un nuovo inizio per lei che considera la sua “nuova vita”. E’ partita alla grande il 13 sera con la prima delle otto puntate su Rai 1 per andare alla scoperta del mondo maschile. Tre ospiti illustri dei quali l’ex politica ha cercato di scoprire i segreti più nascosti: il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni.

Si diceva agitata l’ex ministra al debutto spiegando all’Adnkronos che “il ruolo del conduttore è completamente diverso da quello che ho avuto fino ad oggi o con la politica o con la televisione” facendo riferimento all’esperienza con Giletti e a Ballando con le stelle poi.

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi a Paola Perego: “È un vero insulto!” – VIDEO

Nunzia de Girolamo, debutto in tv super sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

LEGGI ANCHE –> Elena Morali, il presunto tradimento di Luigi Favoloso: svelata l’identità della bionda

Ma non dimentichiamoci che Nunzia de Girolamo è sempre stata anche una bella donna. Classe, eleganza, savoir-fare, un modo di fare e di vestire che l’ha sempre distinta come una delle donne più seguite della politica. E ora che è sbarcata in tv?

Aveva già fatto parlare con le foto pubblicate su Chi nelle quali Giletti le leccava le gambe, foto che a detta del giornalista dovevano rimanere private. E sui social i suoi scatti non sono da meno, fanno girare la testa ai follower e la febbre sale alle stelle.

L’ultimo scatto pubblicato dall’ex ministra la vede in una versione super sexy che stuzzica l’attenzione dei follower, più di 88 mila su Instagram. È uno scatto della prima puntata del suo programma, mentre lei è seduta, incrocia le gambe e la gonna sale su.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Lei sorride ma gli occhi cadono tutti sulle sue gambe perfette, longilinee. I commenti fioccano e la temperatura sale. Come dirà l’ex ministro Boccia?

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.