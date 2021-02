Orietta Berti, a Sanremo per la dodicesima volta: “Sono curiosa e in ansia”

Orietta Berti parteciperà per la dodicesima volta al Festival di Sanremo. L’ultima comparsa sul palco dell’Ariston risale al 1992.

Ritorna sul palco del Festival di Sanremo dopo anni. Orietta Berti prenderà parte all’edizione 2021 del Festival che si annovera nell’elenco delle sua partecipazioni. Con quest’anno il totale è 12. Ed è dal 1992 che Orietta non prende parte a questa avventura. La cantante ha confessato di essere stata titubante se candidarsi o meno tra i concorrenti. Ma l’uscita di un cofanetto prevista per la primavera ha spinto la Berti e il suo manager a inviare i brani ad Amadeus.

In merito a questi impegni Orietta ha raccontato in un’intervista di non essere tuttavia entusiasta per via della stanchezza vissuta a seguito della pandemia. Complici le difficoltà negli spostamenti, la Berti è impegnata tra Roma, per le prove con l’orchestra, Milano, per ultimare le registrazioni della nuova uscita, ed Emilia dove si trova la sua casa.

In merito al covid, la cantante si è ammalata e con lei il marito Osvaldo e il figlio Omar. Nei difficili mesi passati la Berti è riuscita nonostante tutto a incidere il cofanetto. A suo interno sono 6 i dischi in uscita. Dai duetti, alle sigle ai tanti successi, per poi passare a venti inediti. A realizzarli insieme alla cantante una grande orchestra.

Orietta Berti: il designer Nicola Cerioni sceglierà i suoi abiti per il Festival

In merito alla partecipazione a Sanremo 2021 Orietta Berti ha raccontato di provare un misto di sensazioni. Dalla curiosità, all’ansia. “Saremo blindati. Sarà tutto diverso”, il commento della cantante. Per questa edizione a vestire Orietta sarà il designer Nicola Cerioni, autore degli abiti di Achille Lauro. Per la cantante opterà con capi dallo stile sobrio, elegante ma con dettagli originali e inaspettati.

Per la Oberti la speranza è che non accada come l 1969 quando si sollevò un polemica in merito a un suo abito indossato all’Ariston.

Si tratta di un modello a righe giallo, bianco e nero firmato Mila Schon. All’epoca catturò più l’abito che il brano da lei presentato. .

