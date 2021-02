Sanremo 2021, chi sono Lo Stato Sociale: tutto sui cantanti de Combat Pop. Sono pronti a tornare a Sanremo dopo il successo avuto con Una Vita in Vacanza

Sul palco di Sanremo sono pronti a ritornare Lo Stato Sociale. La loro storia è cominciata nel 2009 a Bologna, in principio erano soltanto in tre e nel 2011 sono diventati in cinque. Hanno esordito con l’EP prodotto Welfare pop nel 2010 e l’anno successivo con “Amore ai tempi dell’Ikea”. Nel 2012 hanno vinco la seconda edizione del Premio Buscaglione. Nel w013, ad un anno dalla prima pubblicazione, è uscito il loro primo album.

Chi sono Lo Stato Sociale: presenteranno Combat Pop

Il 15 dicembre del 2017 è stata annunciata la loro partecipazione al 68esimo Festival della canzone italiana con il brano Una vita in vacanza, che fa parte della raccolta di successi Primati uscita il 9 febbraio 2018. Nella finale hanno ottenuto il secondo posto e un successo radiofonico non indifferente, risultando i più trasmessi nelle radio per oltre un mese. Il 17 dicembre è stata annunciata a Sanremo Giovani 2020 la partecipazione come concorrenti big al Festival di Sanremo 2021 con il brano Combat pop.

Il 28 gennaio 2021 pubblicano l’EP Bebo che sarà seguito poi da altri quattro EP, uno per ogni membro del gruppo che verranno poi pubblicati a distanza di una settimana l’uno dall’altro, fino ad arrivare alla loro partecipazione al nostro Festival della canzone italiana.