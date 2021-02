Sanremo 2021, tutto sugli autori delle canzoni: guarda l’elenco completo

Dal 2 al 5 marzo l’Italia sarà incollata alla tv per guardare il festival di Sanremo. Chi sono gli autori delle canzoni in gara quest’anno?

L’attesa per la 71esima edizione del festival della canzone italiana è tanta. L’ormai tradizionale appuntamento con il festival di Sanremo è alle porte. I riflettori sono puntati sulla cittadina ligure che dal 2 al 6 marzo si trasformerà in una passerella per gli artisti italiani più in voga del momento ma anche per alcuni giovanissimi emergenti che vedono il palco del teatro Ariston come l’opportunità della vita.

Chi sono gli autori della canzoni di Sanremo 2021?

Vi abbiamo già parlato degli artisti in gara, delle loro carriere e dei loro successi. Ora però è il momento di concentrarci sugli autori.

Quest’anno ancora di più di quelli precedenti il festival di Sanremo attrarrà lo sguardo attento dei critici dell’ultima ora e del pubblico che da casa cercherà un po’ di svago.

E in questo caso la musica con la sua potenza emozionale e la capacità di offrire intrattenimento, conforto ed emozione sarà la protagonista indiscussa dello show che viene trasmesso in diretta dal teatro Ariston di Sanremo.

Concentriamoci dunque sulla musica e soprattutto sugli autori delle canzoni che i 26 artisti in gara. Quest’anno tra gli autori ci sarà Mahmood, vincitore del festival nel 2019,che mette la sua firma sulla canzone di Francesca Michielin e Fedez.

Tra gli autori più quotati c’è Dario Faini in arte Dardust che è autore di ben cinque brani in gara: “Voce” di Madame, “La genesi del tuo colore” di Irama, “Amare” de La Rappresentante di Lista, “Glicine” di Noemi e “Quando trovo te” di Francesco Renga.

Bisogna ricordare che Dardust ha vinto il festival di Sanremo nel 2019 in qualità di autore della canzone “Soldi” cantata dal rapper di origine egiziana Mahmood.

Nell’edizione 2021 del Festival c’è anche Pacifico, cantautore che co-firma le canzoni di Malika Ayane e degli Extraliscio feat. Davide Toffolo.

Alla 71esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche il grande ritorno di Gigi D’Alessio che firma la canzone di Arisa dal titolo “Potevi fare di più”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno i cantanti in gara, quale sarà il titolo della loro canzone e l’autore.

L’elenco dei cantanti in gara, la canzone e l’autore

Aiello, “Ora”

Testo e musica di Antonio Aiello (Aiello)

Testo e musica di Antonio Aiello (Aiello) Annalisa, “Dieci”

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo e Luca D’Amico

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo e Luca D’Amico Arisa, “Potevi fare di più”

Testo e musica di Gigi D’Alessio

Testo e musica di Gigi D’Alessio Malika Ayane, “Ti piaci così”

Testo di Malika Ayane e Pacifico. Musica di Malika Ayane, Alessandra Flora e Rocco Rampino

Testo di Malika Ayane e Pacifico. Musica di Malika Ayane, Alessandra Flora e Rocco Rampino Orietta Berti, “Quando ti sei innamorato”

Testo di Francesco Boccia, Ciro Esposito e Marco Rettani. Musica di Francesco Boccia e Ciro Esposito

Testo di Francesco Boccia, Ciro Esposito e Marco Rettani. Musica di Francesco Boccia e Ciro Esposito Bugo, “E invece sì”

Testo di Cristian Bugatti (Bugo) e Andrea Bonomo. Musica di Cristian Bugatti, Andrea Bonomo e Simone Bertolotti

Testo di Cristian Bugatti (Bugo) e Andrea Bonomo. Musica di Cristian Bugatti, Andrea Bonomo e Simone Bertolotti Colapesce e Dimartino, “Musica leggerissima”

Testo e musica di Lorenzo Urciullo (Colapesce) e Antonino Di Martino (Dimartino)

Testo e musica di Lorenzo Urciullo (Colapesce) e Antonino Di Martino (Dimartino) Coma_Cose, “Fiamme negli occhi”

Testo di Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano (Coma_Cose). Musica di Fausto Zanardelli, Fabio Dalè e Carlo Frigerio

Testo di Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano (Coma_Cose). Musica di Fausto Zanardelli, Fabio Dalè e Carlo Frigerio Extraliscio feat. Davide Toffolo, “Bianca luce nera”

Testo di Pacifico e Mirco Mariani (componente degli Extraliscio). Musica di Mirco Mariani

Testo di Pacifico e Mirco Mariani (componente degli Extraliscio). Musica di Mirco Mariani Fasma, “Parlami”

Testo di Tiberio Fazioli (Fasma). Musica di Luigi Zammarano

Testo di Tiberio Fazioli (Fasma). Musica di Luigi Zammarano Fulminacci, “Santa Marinella”

Testo e Musica di Filippo Uttinacci (Fulminacci)

Testo e Musica di Filippo Uttinacci (Fulminacci) Ghemon, “Momento perfetto”

Testo di Giovanni Luca Picariello (Ghemon). Musica di Simone Priviter, Giuseppe Seccia e Daniele Raciti

Testo di Giovanni Luca Picariello (Ghemon). Musica di Simone Priviter, Giuseppe Seccia e Daniele Raciti Gaia, “Cuore amaro”

Testo di Gaia Gozzi e Jacopo Ettorre. Musica di Giorgio Spedicato e Daniele Dezi

Testo di Gaia Gozzi e Jacopo Ettorre. Musica di Giorgio Spedicato e Daniele Dezi Gio Evan, “Arnica”

Testo di Giovanni Giancaspro (Gio Evan). Musica: Giovanni Giancaspro (Gio Evan) e France­sco Catitti

Testo di Giovanni Giancaspro (Gio Evan). Musica: Giovanni Giancaspro (Gio Evan) e France­sco Catitti Irama, “La genesi del tuo colore”

Testo di Filippo Maria Fanti (Irama). Musica di Filippo Maria Fanti, Dardust e Giulio Nenna

Testo di Filippo Maria Fanti (Irama). Musica di Filippo Maria Fanti, Dardust e Giulio Nenna La Rappresentante Di Lista, “Amare”

Testo di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista). Musica: Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina, Durdust e Roberto Cammarata

Testo di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista). Musica: Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina, Durdust e Roberto Cammarata Lo Stato Sociale, “Combat pop”

Testo e musica di Alberto Cazzola, Francesco Draic­chio, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto (Lo Stato Sociale) con Jacopo Ettorre e Matteo Romagnoli

Testo e musica di Alberto Cazzola, Francesco Draic­chio, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto (Lo Stato Sociale) con Jacopo Ettorre e Matteo Romagnoli Maneskin, “Zitti e buoni”

Testo e musica di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio

Testo e musica di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio Max Gazzè e La Trifluoperazina, “Il farmacista”

Testo di Francesco Gazzè e Massimiliano Gazzè (Max Gazzè). Musica di Massimiliano Gazzè e Francesco De Benedittis

Testo di Francesco Gazzè e Massimiliano Gazzè (Max Gazzè). Musica di Massimiliano Gazzè e Francesco De Benedittis Francesca Michielin e Fedez, “Chiamami per nome”

Testo di Federico Lucia (Fedez), Francesca Michielin, Jacopo Matteo, Luca D’Amico, Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud. Musica di Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud

Testo di Federico Lucia (Fedez), Francesca Michielin, Jacopo Matteo, Luca D’Amico, Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud. Musica di Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud Madame, “Voce”

Testo di Francesca Calearo (Madame). Musica di Francesca Calearo (Madame), Dardust e Enrico Botta

Testo di Francesca Calearo (Madame). Musica di Francesca Calearo (Madame), Dardust e Enrico Botta Ermal Meta, “Un milione di cose da dirti”

Testo di Ermal Meta. Musica di Ermal Meta e Roberto Cardelli

Testo di Ermal Meta. Musica di Ermal Meta e Roberto Cardelli Noemi, “Glicine”

Testo di Tattroli e Ginevra Lubrano. Musica di Dario Faini, Ginevra Lubrano e Francesco Fugazza

Testo di Tattroli e Ginevra Lubrano. Musica di Dario Faini, Ginevra Lubrano e Francesco Fugazza Random, “Torno a te”

Testo di Emanuele Caso (Random). Musica di Samuel Balice

Testo di Emanuele Caso (Random). Musica di Samuel Balice Francesco Renga, “Quando trovo te”

Testo e musica di Francesco Renga, Roberto Casalino e Dario Faini

Testo e musica di Francesco Renga, Roberto Casalino e Dario Faini Willie Peyote, “Mai dire mai (La locura)”

Testo di Guglielmo Bruno (Willie Peyote). Musica di Daniel Bestonzo, Carlo Cavalieri D’Oro e Giuseppe Petrelli

