La bella bonas di Avanti un altro, Sara Croce ha condiviso una foto su instagram in cui appare incantevole e mostra tutto

In primo piano il lato A, Sara Croce mostra tutto e fa impazzire i suoi followers. Sempre più sexy e bellissima con i suoi capelli biondi e gli occhi azzurri. Ovviamente i commenti intasano il suo profilo a colpi di “Sei bellissima”, “Spettacolare” e quant’altro. Lei intanto afferma di voler tornare all’estate, con il caldo sole che picchia sulla pelle e le giornate infinite.

La love story con Gianmarco Fiory va a gonfie vele

Continua la storia d’amore con il calciatore Gianmarco Fiory, i due sono sempre più innamorati ed affiatati. Anche nel giorno di San Valentino si scambiano dolci dediche. Lei condivide una foto di loro due in barca mentre si abbracciano con passione e scrive:”Mi hai salvata, in tutto. Con te festeggio tutti i giorni. Ti amo”. E poi nelle stories di lui appaiono delle rose con un bigliettino con su scritto “Buon San Valentino amore mio ti amo tanto”. Insomma l’amore c’è e anche tanto, i due giovani si amano alla follia e chissà se pensano di crearsi una famiglia insieme.

A chi critica la Croce per aver esagerato scrivendo che lui l’ha salvata, lei risponde che della sua vita non sanno nulla e che sì lui l’ha salvata. Ovviamente la modella non spiega nei dettagli a cosa si riferisce, anche perché sono cose molto personali a quanto pare. Tutta via questo ragazzo sicuramente le ha cambiato la vita, non c’è dubbio e le ha dato serenità e felicità. In fondo le sue love story precedenti lasciavamo molto perplessi.

Ha infatti avuto una relazione con un imprenditore milionario iraniano più grande di lei di oltre 20 anni, Hormos Vasfi con il quale è finita malissimo dato che sono finiti in causa e lei gli ha restituito tutti i regali che le aveva fatto. Dopo questa disavventura si era fidanzata con Andrea Damante ma non è andata bene. Ora però sembra aver trovato finalmente la felicità.