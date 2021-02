I segreti di Elisabetta, lo strano rito di longevità della Regina

La regina Elisabetta e le sue abitudini a palazzo. C’è una cosa molto strana che lei fa prima di andare a letto

La regina Elisabetta II è una continua scoperta. Lei che resta sul trono d’Inghilterra da tantissimi anni, eletta giovanissima si è saputa ritagliare uno spazio di tutto rispetto nella storia inglese e non solo. Monarca donna, longeva e donna di polso e di stile.

Elisabetta non delude mai, al massimo stupisce come è accaduto anche in questo caso per via di un rituale che è balzato alle cronache con i racconti della cugina, Margaret Rhodes che parlando delle abitudini della sovrana ha svelato alcuni dettagli, alquanto strani, prima di andare a letto.

La sua giornata inizia presto, alle sette e mezzo del mattino quando viene svegliata dalla sua governante che le accende la radio, apre le finestre della sua camera e le serve del the con il latte. Poi si passa al bagno con il livello dell’acqua che non deve superare i 17 centimetri. Oggi giorno un look diverso curato dalla sua assistente persona e tre donne che aiutano a vestirla, poi si passa al parrucchiere.

I segreti di Elisabetta, cosa fa prima di andare a letto

E così tanti altri riti durante la giornata come quello del the, alle 17 si interrompe tutto per una pausa che non può essere rimandata. Ma la cosa più strana che colpisce è quello che The Queen fa prima di andare a letto. Un rito insolito, particolare, che nonostante l’età continua a mantenere.

Un bel bicchiere di champagne e poi a letto, intorno alla mezzanotte. Secondo l’etichetta a palazzo nessuno può andare a dormire prima di lei. La Regina così si concede un ultimo sorso, anche se particolare, che forse le permette di conciliare il sonno. Sarà forse questo il suo segreto ed elisir contro la vecchiaia?

Sicuramente gli alcolici piacciono ad Elisabetta che è solita sorseggiare del gin e Dubonnet con ghiaccio e limone prima di pranzo mentre sceglie vino e Martini secco durante i pasti. Una routine consolidata quella di Elisabetta che non si infrange per nessuna ragione al mondo.