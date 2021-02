Shock Barbara D’Urso, dice una frase a Ylenia che le fa rischiare il posto

La D’Urso ha pronunciato una frase molto poco gradita dal pubblico, nei confronti di Ylenia la giovane a cui il fidanzato aveva dato fuoco

Barbara D’Urso tre anni fa ha detto una frase impopolare nei confronti di Ylenia Grazia Bonavera. La giovane a cui il fidanzato aveva dato fuoco e che lei continuava a difendere. La D’Urso disse:”Lo sai che ci sono uomini che fanno queste cose per troppo amore?”. Queste parole sono finite nel mirino di moltissimi opinionisti e del pubblico, poiché parole così tendono a giustificare la violenza sulla donne ed è un fatto gravissimo.

Barbara D’Urso ha rischiato il posto per una frase gravissima

La frase detta dalla conduttrice aveva fato indignare i telespettatori e il web intero. Barbara è molto alla mano come persona e spesso dice quello che pensa senza peli sulla lingua, questa volta però è caduta in errore con una frase che poteva risparmiarsi. La conduttrice ha ricevuto moltissimi commenti negativi e pesanti sul suo account del programma, i telespettatori contestavano che non si può certo chiamare amore un gesto così terribile. La cosa però non è rimasta lì, moltissimi telespettatori hanno fatto una petizione raccogliendo firme per chiedere la chiusura dei programmi condotti dalla D’Urso.

La conduttrice ha poi chiesto scusa diverse volte ammettendo di essersi espressa male, ma ormai il processo alle intenzioni era iniziato contro di lei. Tuttavia, nonostante la petizione sia andata avanti negli anni e sono state raccolte numerose firme, i programmi della D’Urso continuano ad andare in onda e anzi aumentano.

Sono tra i programmi più visti dal pubblico e più amati, pertanto le persone hanno dimenticato in fretta la gaffe della conduttrice e non l’hanno condannata per questo. Infondo capita a tutti di sbagliare ed esprimersi male. La D’Urso ha sempre dato spazio a questi casi e ha sempre dichiarato che la violenza sulle donne è imperdonabile, quindi è difficile credere il contrario per una frase mal formulata.