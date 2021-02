Sonia Lorenzini riflessioni in riva al mare ma lo slip non copre abbastanza – FOTO

Sonia Lorenzini ha regalato agli ammiratori una foto pubblicata sui social in cui si lascia mostra un lato di sé molto apprezzato dai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

In riva al mare a contemplare la luna oppure no. È questa l’immagine che Sonia Lorenzini ha voluto condividere sul suo profilo Instagram invitando però i follower a non lasciarsi ingannare. La modella ha infatti accompagnato lo scatto con una simpatica didascalia in cui precisa che in effetti non sta ammirando la luna. Il suo sguardo è in realtà rivolto verso vastità del nulla che le interessa probabilmente della festività di San Valentino. I suoi auguri sono infatti rivolti piuttosto alle persone single come lei. Proprio tali fan saranno stati ben felici di ammirare la loro beneamina nello scatto in cui si è lasciata riprendere a braccia spalancate in riva al mare. Sonia nella foto è di spalle ed indossa una t-shirt e gli slip del costume che non riescono però a coprire completamente la generosità del suo lato B.

Il successo di Sonia Lorenzini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Sonia Lorenzini è una modella e influencer di successo che è riuscita a costruire la sua popolarità grazie a tenacia, simpatia e bellezza diventando uno dei volti preferiti dagli importanti marchi di moda. Dopo aver svolti diversi tipi di lavori fin da giovanissima per acquisire la sua indipendenza economica, debutta nello spettacolo come corteggiatrice di Claudio D’Angelo nel fortunato programma “Uomini e Donne” in onda su Canale 5. Sonia però abbandona la trasmissione dopo poco tempo perché turbata da alcuni comportamenti di Claudio. Successivamente la padrona di casa Maria De Filippi deciderà di richiamarla nel programma per affidarle il ruolo tronista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Da qui inizia la sua vera carriera grazie ad un affetto sempre maggiore del pubblico affezionatissimo specialmente su Instagram. Sonia ha inoltre partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip venendo però eliminata a fine dicembre.

