Il noto showman ed ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, si è rivelato davvero un perfetto insegnante di napoletano per il suo piccolo e dolce Santiago. Dopo la recente rivelazione dell’ex moglie, Belen Rodriguez, della sua nuova gravidanza il web è insorto in una serie di considerazioni a favore, come a sfavore, dei due un tempo felici amanti. Ma a rincuorare gli animi dei loro follower insorgerà il docile grido dialettale del bimbo nato dal loro amore.

Stefano De Martino vs Santiago: il formidabile duetto da napoletani DOC

Al suggerimento in italiano corretto del papà Stefano a Santiago: “sei un po’ pazzo“, traslitterato direttamente da uno dei video su TikTok pubblicato non troppo recentemente, ma che che ha generato un notevole successo fino ai giorni nostri, gli ammiratori del ballerino nativo di Torre Annunziata hanno reagito con grande enfasi. Soprattutto alla simpatica ed impeccabile risposta data da Santiago al suo papà in napoletano: “a cap non è bona“.

Da qui in avanti si faranno strada una serie di modi di dire e di tipici slang dialettali proferiti a percussione, durante la pubblicazione, e che hanno coinvolto il pubblico devoto alle piroette altrettanto perfette dello stesso De Martino.

Per concludere ugualmente in assoluta allegria, stato d’animo nostalgico legato sicuramente alla terra natale di Stefano, si assiste alla fine del video alla trasformazione di Santiago in un prodigioso scugnizzo. “Come si consiglia qualcuno di andare a dormire?” chiederà infine il ballerino, per poi ricevere la giusta risposta dal suo aiutante: “Vatti a curcà…“.

