Storie italiane, Eleonora Daniele all’ospite in studio: “Sono senza parole”

Un’altra puntata di Storie Italiane è giunta al termine. Il programma in onda su Rai1 condotto da Eleonora Daniele affronta quotidianamente temi di attualità e cronaca e fa riferimento a episodi più o meno gravi ricorrendo ad appelli da parte della presentatrice e di ospiti in studio o in collegamento. Oggi 15 febbraio la padrona di casa ha invitato a parlare della propria esperienza il padre della cantante Syria. L’uomo ha subito qualche giorno fa un’aggressione molto violenta.

Storie Italiane: cosa ha raccontato l’ospite aggredito?

La vicenda che Eleonora Daniele ha voluto a tutti i costi raccontare nel suo programma su Rai1 riguarda l’aggressione a Elio Cipri, che ha fatto vedere ai telespettatori i lividi raccontando: “Stavo parlando con una mia speaker. E’ arrivato un signore senza mascherina e si è messo accanto a me, iniziando a parlare con lei”. Il padre della cantante Syria ha poi spiegato che ha chiesto all’uomo di mettersi la mascherina ma quello si è rivolto alla vittima afferrandogli il collo e dandogli un pugno in faccia. “E’ stata di una violenza inaudita. Il bar era pieno di gente, per fortuna la mia fonica – continua – una ragazzina, mi ha fermato dal reagire male”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Storie Italiane (@storieitalianerai)

La conduttrice gli ha consigliato di denunciare il fatto: “Hai tre mesi di tempo per farlo”. E’ inaccettabile che ricapiti un episodio del genere, per questo la Daniele nella sua trasmissione ha voluto invitare l’ospite. Che sia un esempio.

