La Tatangelo è stufa e non lo nasconde più, questa storia va avanti da tempo e lei non ha più voglia di stare in silenzio

Sulla Rai va in onda il programma “Il cantante mascherato”, molto seguito dai telespettatori. Nel programma i giudici devono capire chi si nasconde dietro alla maschera, lo possono capire solo ascoltando la voce della persona che canta. Tra i giudici ci sono Patty Pravo e anche Caterina Balivo. Sono diverse settimane che i giudici sostengono che dietro alla maschera della farfalla ci sia la bella Anna Tatangelo. La sua risposta però arriva sui social.

Anna Tatangelo risponde a chi le chiede del cantante mascherato

La Tatangelo è arriva alla stregua con queste domande che riceve ogni giorno sul programma “Il cantante amscherato”. La cantante infatti ha rivelato di ricevere moltissimi messaggi che le chiedono se è lei che si cela dietro la maschera della farfalla nel programma. Lei però stanca dei continui messaggi che le intasano il telefono, risponde piccata sui social scrivendo questo post:“Ragazzi, basta con questa storia! Ogni settimana ho il tel in fiamme con gente che mi chiede se sono io in quel programma. Non sono io”. I giudici e i telespettatori hanno dunque la loro risposta, non è Anna Tatangelo la cantante dietro la maschera della farfalla.

Dovranno quindi continuare a cercare di indovinare la vera identità del cantante mascherato. Altri nomi che sono riconducibili alla voce sentita dietro la maschera della farfalla sono, Annalisa Minetti e Silvia Mezzanotte. Nessuna delle due però ha smentito o scritto nulla sui social, come invece ha voluto fare la Tatangelo. Molti telespettatori continuano a non credere alla Tatangelo sostenendo che si tratti di un depistaggio.

Questo potrebbe farla infuriare ancora di più, non avrebbe scritto nulla se fosse stata lei. Il suo messaggio è un chiaro segno di intolleranza verso tutti i messaggi che le intasano il telefono. Difficile credere che sia lei dietro alla farfalla, ma nulla è certo e tutto può essere. Staremo a vedere qual’è la verità!