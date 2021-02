Gerry Scotti in onda sempre con le repliche, il pubblico non ce la fa più e chiede spiegazioni a Maurizio Costanzo

Gerry Scotti è uno dei presentatori più amati della televisione italiana. La sua simpatia, la sua professionalità, il modo in cui conduce i suoi game ormai diventati storici, lo hanno portato nel cuore di tutti. Al momento lo vediamo ogni sera su Canale 5 con Caduta Libera.

I più attenti però si sono accorti che Mediaset sta mandando in onda delle repliche del celebre game show con la botola. Puntate che abbiamo già visto sul piccolo schermo senza che ci sia stato un aggiornamento. E per questo i telespettatori iniziano ad essere un po’ stufi di Gerry e delle puntate che sanno quasi a memoria.

Ma come mai accade tutto questo? Ci ha pensato Maurizio Costanzo a dare delle risposte a chi sulle sue rubriche in cui parla di televisione ha chiesto delle spiegazioni.

Gerry Scotti e le repliche, Costanzo spiega tutto

Dobbiamo ricordare che di certo il 2020 per Gerry Scotti non è stato un anno facile. È stato colpito dal coronavirus ed è stato anche in ospedale. E così come è capitato per altri conduttori c’è stato uno stop alla registrazione o alla conduzione dei programmi. Getty evidentemente non ne ha registrate di nuove ed i telespettatori si affidano a chi in televisione ci lavora da anni, Maurizio Costanzo.

“Penso che Gerry Scotti non viva bene questa fase” ha spiegato il giornalista al telespettatore che sul settimanale Nuovo gli ha chiesto lumi. Ma il pubblico da casa comincia ad annoiarsi: “Sto incominciando a scocciarmi – spiega una utente – Mi ricordo le domande e le risposte, così è una noia”.

Ma Costanzo ha la risposta pronta anche in questo caso. Le nuove puntate di Caduta libera non sono stata più registrate, suppone il giornalista, per via dell’emergenza sanitaria.

A breve Gerry cederà il posto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti che dovrebbero tornare sul piccolo schermo il prossimo 8 marzo con Avanti un altro mentre lo zio Gerry lo dovremmo vedere a Striscia la notizia.

