Per Teresa Langella San Valentino è stato davvero magico, con Andrea hanno realizzato un progetto che suggella la loro unione

Si tratta di una delle ex troniste più amate nella storia di “Uomini e Donne” e anche ora che fa la speaker a Radio 105 la popolarità di Teresa Langella non ha fatto altro che aumentare. Caparbia e con un fisico pazzesco in grado di ipnotizzare chiunque la guardi, troppo bella la giovane campana per passare inosservata.

Capelli mori e uno sguardo che ammalia, solo pochi giorni fa ci ha mostrato la sua nuova casa attraverso un reel che ne illustra la realizzazione e la messa in opera dopo i lavori di ristrutturazione. Un nuovo nido d’amore dove rifugiarsi con il suo innamorato Andrea Del Corso.

Teresa Langella, innamoratissima sui social. I fan augurano alla coppia tanto amore

“Vi auguro di amare forte, di svegliarvi sempre col sorriso e di vivere di emozioni autentiche! Vi auguro di non perdere la strada e se succede, di ritrovarla con la persona amata. Vi auguro di Innamorarvi e se già lo siete di celebrarlo ogni giorno 🤍”. Questo quanto scrive Teresa nella sua pagina Instagram a compendio di tre scatti che la vedono mano nella mano con il fidanzato Andrea. Oltre 41mila like per lo scatto, commenti stra entusiasti da parte dei fan che seguono Teresa sui social, 841mila solo su Instagram.

Bellissimi e sorridenti attraversano la strada a piedi, si tratta di una sponsorizzata per un noto marchio di scarpe toscano, ma poco importa ai fan della coppia che li adora e che fa il tifo per loro da quando si sono conosciuti a “Uomini e Donne” e nonostante alti e bassi non si sono più lasciati.

I due inoltre ieri hanno messo letteralmente le mani in pasta e hanno realizzato un calco nel gesso delle loro mani, come dimostra la foto pubblicata nel profilo di lui. Un gesto d’amore per suggellare la loro forte unione di coppia.