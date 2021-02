La coppia protagonista del tradimento all’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine, nel palermitano, ospite a Live non è la D’Urso.

Nel giorno di San Valentino, a Live non è la D’Urso si parla di tradimenti. Ospiti della conduttrice Barbara D’Urso sono Gianluca e Grazia, protagonisti del tradimento all’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine, nel palermitano. La storia dei due giovani è diventata virale sul web. La coppia sposata da 10 anni, a quasi 1 mese dal tradimento ha dichiarato di essere tornata insieme. Ne parlano in modo sereno i due protagonisti: addirittura sorridendo dell’accaduto. La conduttrice però non ha perso tempo nel chiedere a Gianluca da dove nasce la decisione di perdonare la moglie. La risposta dell’uomo non si fa attendere: “Chi non ha peccato scagli la prima pietra, nasciamo tutti peccatori e moriremo tutti peccatori”. Ma cosa vorrà dire con questa frase? Anche lui aveva già tradito in precedenza la moglie? Il marito nel salotto di Barbara D’Urso nega categoricamente questa possibilità. I sospetti di Gianluca erano nati perché in alcuni giorni della settimana la donna vestiva in modo più elegante. Ma non solo l’uomo controllava anche i collegamenti whatsapp della moglie e dell’amante, che lo avevano insospettito e gli avevano dato un’ulteriore conferma che i due chattassero insieme.

Il tradimento all’Hotel Eufemia che ha fatto il giro del web

Una storia incredibile e un video che ha fatto il giro del web. (NOME UOMO) ha colto in fragrante la propria moglie in compagnia dell’amante. L’hotel incriminato è proprio l’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine. L’uomo visibilmente arrabbiato e incurante di quello che si sarebbe potuto scatenare sui social, ha filmato i due mentre uscivano dall’albergo chiamandoli con appellativi pesanti. Inoltre l’uomo per punire la moglie e l’amante, deluso del tradimento, ha deciso di pubblicare il video su facebook. In poco tempo il filmato ha fatto il giro del web.

Il tradimento, non solo ha reso noti i protagonisti Gianluca e Grazia , ma anche l’Hotel Eufemia. L’albergo nei giorni successivi è stato tempestato di chiamate, a riferire questo particolare sono stati alcuni dipendenti che hanno raccontato l’accaduto. Inoltre sono state tantissime le recensioni dell’Hotel su Tripadvisor, che nel giro di pochi giorni hanno aumentato visibilmente il punteggio dell’albergo.

