Tv, ascolti di Domenica 14 febbraio: una vittoria da 6,5 milioni

E’ stata una serata movimentata per quanto riguardo la televisione. Il 14 febbraio sono andate in onda trasmissioni e fiction che hanno ribaltato la solita routine dell’audience. Mina Settembre ha chiuso spopolando con una vittoria senza precedenti, Serena Rossi come protagonista ha portato la serie a livelli altissimi e il pubblico ha gradito. Ma quali sono i dati effettivi? Scopriamo insieme cosa è successo.

Ascolti tv 14 febbraio: quali sono i dati?

Nella prima serata di domenica 14 febbraio 2021, la fiction di Rai1 Mina Settembre ha tenuto incollati 6.546.000 di spettatori con il 26.4% di share; al secondo posto c’è Fabio Fazio con Che tempo che fa con 2.712.000 spettatori e uno share del 10%; strano ma vero al terzo posto approda Barbara D’Urso con Live non è la D’Urso con 2.038.000 spettatori pari al 12% di share. A seguire su Italia 1 Justice League che fa 1.576.000 spettatori con il 6.4% di share; su La7 Non è l’Arena tiene il 5.6% con 1.484.000 spettatori nella prima parte e il 7.1% con 990.000 spettatori nella seconda. Su Rai2 9-1-1 avvicina 1.181.000 spettatori, 4.3% nel primo episodio e di 1.051.000 spettatori, 3.9% nel secondo. Su Rete4 Colette – Un’Amica più forte di tutto arriva a 592.000 spettatori con il 2.6% di share.

Per l’audience del pomeriggio è stata zia Mara ad avere la meglio con il programma Domenica In aggiudicandosi il 17,6 % di share nella prima parte con 3.144.000 spettatori e il 16,8% di share con 2.852.000 persone nella seconda. Anche in questo caso Domenica Live convince il 13,6% e finisce al terzo posto.

