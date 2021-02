Un Posto al Sole anticipazioni 15 febbraio: vendetta di Patrizio e Vittorio. I due ragazzi non vanno d’accordo affatto con il loro nuovo vicino di casa

Alberto teme ripercussioni da parte di Clara, per quello che è accaduto alla festa di gala in compagnia di Barbara. Infatti è andato al gala da solo senza la sua compagna ed è stato visto da Serena e Filippo che erano lì e se lo sono ritrovati insieme a Barbara. Teme che qualcuno possa riferire l’accaduto a Clara, e si sente presa in giro dal suo compagno e dalla donna che vuole prenderselo e tenerlo tutto per sé. Come finirà questa storia?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: tra Salvatore e Bruno pace è fatta

Al Caffè Vulcano c’è un’aria molto tesa: Vittorio e Patrizio non sopportano più Samuel e per questo decidono di vendicarsi con l’uomo che ha soffiato il loro appartamento del seminterrato obbligandoli a vivere ancora insieme. Cosa decideranno di fare i due amici?

Salvatore e Bruno hanno deciso di fare pace e di perdonarsi, ma Bice non è affatto d’accordo. Intanto Raffaele e Diego hanno preso una decisione importante per il laboratorio di arte presepiale.

